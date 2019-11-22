22 ноября 2019



Туда-сюда-обратно. На Цветаева вернули аптеку

В Орле на улице Цветаева 42 опять открылся аптечный пункт. Несколько лет здесь уже работала «Аптека на Цветаева». В связи с убыточностью в 2017 году она была закрыта и помещение было возвращено в муниципальную казну. Два года жители близлежащих домов просили своего депутата вернуть аптеку на прежнее место. Отметим, что это так называемый “спальный район” и ближайшая от них аптека расположена примерно в километре, что вызывало массу неудобств. И, вот, 19 ноября 2019 года аптечный пункт обрел вторую жизнь.

 

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Опубликовано 22 Ноя 2019 в 16:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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