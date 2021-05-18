Критическая ситуация с бездомными собаками в Орле может сдвинуться с мертвой точки

Как уже неоднократно писало наше издание, программа стерилизации и возврата на прежнее место бездомных собак лишена смысла, пока не перекрыт постоянный приток на улицы новых животных. Как правило, это брошенные по тем или иным причинам домашние питомцы. И вот появилась слабая надежда, что наконец-то домашних собак возьмут на учет, а выкинуть четвероногого члена семьи на улицу станет проблематично.

Хорошие новости сообщило в соцсетях областное управление ветеринарии. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 декабря 2021 года подготовить поправки в федеральное законодательство о ведении учёта домашних питомцев, а также мониторинга популяций животных без владельцев. Все детали опубликованы на официальных сайтах. При этом (как бывало уже не раз) принятие новых законов не приводит к решению проблем до тех пор, пока не появятся необходимые подзаконные акты. Как заработает новая система контроля за домашними питомцами станет понятно уже к концу этого года.