18 мая 2021



Критическая ситуация с бездомными собаками в Орле может сдвинуться с мертвой точки

Как уже неоднократно писало наше издание, программа стерилизации и возврата на прежнее место бездомных собак лишена смысла, пока не перекрыт постоянный приток на улицы новых животных. Как правило, это брошенные по тем или иным причинам домашние питомцы. И вот появилась слабая надежда, что наконец-то домашних собак возьмут на учет, а выкинуть четвероногого члена семьи на улицу станет проблематично.

Хорошие новости сообщило в соцсетях областное управление ветеринарии. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 декабря 2021 года подготовить поправки в федеральное законодательство о ведении учёта домашних питомцев, а также мониторинга популяций животных без владельцев. Все детали опубликованы на официальных сайтах. При этом (как бывало уже не раз) принятие новых законов не приводит к решению проблем до тех пор, пока не появятся необходимые подзаконные акты. Как заработает новая система контроля за домашними питомцами станет понятно уже к концу этого года.

 

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Опубликовано 18 мая 2021 в 17:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 70

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