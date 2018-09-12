12 сентября 2018



«Тургеневская осень» в Орле

№31 (524) от 12 сентября 2018 г.

В рамках празднования юбилея Ивана Сергеевича Тургенева орловцев пригласили поучаствовать в book-фесте, который прошел 7 сентября и был организован Централизованной библиотечной системой Орла.

Праздник прошел на нескольких площадках: на улице Ленина (перед библиотекой им. Крылова), на бульваре Победы, в сквере на улице Матвеева (перед библиотекой им. Фета), а также на Тургеневском бережке и возле ДК «Металлург».

Жителей города ждала увлекательная программа в виде познавательных квестов, викторин, литературных чтений, танцев, песен и настоящих театральных перфомансов.

Особым подарком для орловцев стал литературно-музыкальный флешмоб, организованный библиотекой им. Фета. Он был первым крупным мероприятием в сквере, недавно прошедшем капитальный ремонт, и собрал более полутора сотен жителей окрестных дворов и просто прохожих, учащихся двух школ и детского сада. Никто не остался равнодушен к творчеству великого земляка: студенты кафедры РТП ОГИК, малыши-дошколята ДОУ №81, учащиеся лицея №21 и зрители экспромтом продекламировали строки любимых произведений Тургенева.

— Жители окрестных домов активно поддержали идею праздника, чем очень нас порадовали. В ходе мероприятия даже пришлось вносить небольшие коррективы, так как зрителям самим захотелось выступить. Среди них оказалась и наша читательница Ирина Васильевна Казанская, исполнившая авторскую песню, посвященную городу — без текста перед глазами и подготовки, и это в 94 года! – отметили сотрудники библиотеки им. Афанасия Фета.

В завершение мероприятия жители выразили надежду, что скоро они вновь соберутся на праздник, но уже в честь присвоения скверу имени другого великого орловца — Афанасия Фета.

Наталья Меркулова

 

К нам едет Шатунов
Родилась с карандашом в руках
От Смоленска до Дрездена. Герой Советского Союза Иван Асессоров
Опубликовано 12 Сен 2018 в 14:04. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

Комментарии закрыты.

Новости

Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"