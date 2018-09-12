«Тургеневская осень» в Орле

№31 (524) от 12 сентября 2018 г.

В рамках празднования юбилея Ивана Сергеевича Тургенева орловцев пригласили поучаствовать в book-фесте, который прошел 7 сентября и был организован Централизованной библиотечной системой Орла.

Праздник прошел на нескольких площадках: на улице Ленина (перед библиотекой им. Крылова), на бульваре Победы, в сквере на улице Матвеева (перед библиотекой им. Фета), а также на Тургеневском бережке и возле ДК «Металлург».

Жителей города ждала увлекательная программа в виде познавательных квестов, викторин, литературных чтений, танцев, песен и настоящих театральных перфомансов.

Особым подарком для орловцев стал литературно-музыкальный флешмоб, организованный библиотекой им. Фета. Он был первым крупным мероприятием в сквере, недавно прошедшем капитальный ремонт, и собрал более полутора сотен жителей окрестных дворов и просто прохожих, учащихся двух школ и детского сада. Никто не остался равнодушен к творчеству великого земляка: студенты кафедры РТП ОГИК, малыши-дошколята ДОУ №81, учащиеся лицея №21 и зрители экспромтом продекламировали строки любимых произведений Тургенева.

— Жители окрестных домов активно поддержали идею праздника, чем очень нас порадовали. В ходе мероприятия даже пришлось вносить небольшие коррективы, так как зрителям самим захотелось выступить. Среди них оказалась и наша читательница Ирина Васильевна Казанская, исполнившая авторскую песню, посвященную городу — без текста перед глазами и подготовки, и это в 94 года! – отметили сотрудники библиотеки им. Афанасия Фета.

В завершение мероприятия жители выразили надежду, что скоро они вновь соберутся на праздник, но уже в честь присвоения скверу имени другого великого орловца — Афанасия Фета.

Наталья Меркулова