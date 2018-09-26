26 сентября 2018



«Тургеневский бережок — 2018»

№33 (526) от 26 сентября 2018 г.

21-22 сентября Орел принимал литературно-культурный фестиваль «Тургеневский бережок — 2018». Площадками для его проведения стали Конгресс-холл ТМК «Гринн» и Городской парк культуры и отдыха.

 

В первый день фестиваля в ТМК «Гринн» жители и гости города смогли продегустировать самые разнообразные блюда, посетить выставку продукции местных сельхозпроизводителей и предприятий общественного питания.

Жюри подвело итоги конкурса «Орловское качество — 2018»,  определив лучших поваров, приготовивших блюда тургеневской эпохи.  Ведущие зарубежные и отечественные шеф-повара устроили мастер-классы кулинарного дела.

 

Во второй день фестиваля в Городском парке культуры и отдыха были организованы выставки ремесленников, охотничьих собак, портретов писателей и поэтов Орловщины, показ мод «Тургеневская барышня». Во время фестиваля все желающие смогли покататься на лодках, поиграть в бирюльки, городки и шахматы, прокатиться на повозках.

По информации пресс-службы администрации Орла

 

 

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Опубликовано 26 Сен 2018 в 14:42. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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