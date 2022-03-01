Тургеневский дуб исключили из голосования за «Европейское дерево года»

За день до завершения голосования по выбору главного европейского дерева 2022 года года Тургеневский дуб по политическим причинам выбыл из борьбы, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ещё вчера утром все жители страны могли поддержать своего соотечественника, а ближе к 17.00 на сайте https://www.treeoftheyear.org появилось информационное сообщение от организаторов конкурса «Европейское дерево года»: «Мы потрясены агрессией Российской Федерации, вторгшейся в соседнюю Украину. Поэтому мы присоединяемся к действиям, направленным на международную изоляцию России и немедленно снимаем Тургеневский дуб с голосования.

Эта мера не направлена против простых русских женщин и мужчин. Мы ценим всех активных граждан Российской Федерации, стремящихся к свободному гражданскому обществу и защите природы. Однако мы не можем безучастно наблюдать за беспрецедентной агрессией руководства России против соседней страны. Исключение России из конкурса — это шаг, который следует понимать в контексте международных усилий по изоляции России, чтобы остановить войну».

Как отметили в пресс-службе, несмотря на эту «санкцию», Орловщина будет помнить Тургеневский дуб как мощного, величественного исполина. Остается надежда, что Спасское-Лутовиново сделает всё для того, чтобы продолжить его историю, дать ему новую жизнь — в отростках его «детей», — говорится в релизе.