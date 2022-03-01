1 марта 2022



Тургеневский дуб исключили из голосования за «Европейское дерево года»

За день до завершения голосования по выбору главного европейского дерева 2022 года года Тургеневский дуб по политическим причинам выбыл из борьбы, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ещё вчера утром все жители страны могли поддержать своего соотечественника, а ближе к 17.00 на сайте https://www.treeoftheyear.org появилось информационное сообщение от организаторов конкурса «Европейское дерево года»: «Мы потрясены агрессией Российской Федерации, вторгшейся в соседнюю Украину. Поэтому мы присоединяемся к действиям, направленным на международную изоляцию России и немедленно снимаем Тургеневский дуб с голосования.
Эта мера не направлена против простых русских женщин и мужчин. Мы ценим всех активных граждан Российской Федерации, стремящихся к свободному гражданскому обществу и защите природы. Однако мы не можем безучастно наблюдать за беспрецедентной агрессией руководства России против соседней страны. Исключение России из конкурса — это шаг, который следует понимать в контексте международных усилий по изоляции России, чтобы остановить войну».

Как отметили в пресс-службе, несмотря на эту «санкцию», Орловщина будет помнить Тургеневский дуб как мощного, величественного исполина. Остается надежда, что Спасское-Лутовиново сделает всё для того, чтобы продолжить его историю, дать ему новую жизнь — в отростках его «детей», — говорится в релизе.

 

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Опубликовано 01 Мар 2022 в 12:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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