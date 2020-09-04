4 сентября 2020



Тургеневский дуб измерили и оценили его здоровье

В день памяти Ивана Сергеевича Тургенева, в Спасском-Лутовиново побывали специалисты компании программы «Деревья — памятники живой природы», чтобы провести обследование Тургеневского дуба. Алексей Анциферов и Андрей Черакшев измерили диаметр ствола и высоту дерева, с помощью специального прибора — резистографа — провели инструментальную диагностику внутреннего состояния дуба и отобрали образцы для уточнения возраста дуба в лаборатории Центра древесных экспертиз.

Первые результаты были озвучены на месте. Охват ствола составил 423 см. Диаметр — 140 см. Высота дерева 28 метров. Кстати, по словам Якова Стромского, большого друга музея-заповедника, за 22 года диаметр Тургеневского дуба увеличился на 16 см, а высота — на 1,5 метра. В 1989 году Яков Валентинович, будучи лесничим, обследовал Тургеневский дуб. А в 2014 году именно он отправил заявку на включение дерева в программу «Деревья — памятники живой природы». О результатах обследования дуба в пресс-службе музея-заповедника обещали рассказать дополнительно.

 

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Опубликовано 04 Сен 2020 в 16:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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