«Тяжесть проблем» каждый понимает по-своему

№12 (591) от 9 апреля 2020 г.

Орловские предприниматели готовят открытое письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина, в котором предлагают компенсировать зарплаты сотрудникам, а также ввести налоговые и кредитные каникулы для бизнеса в связи с тяжелой экономической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции. Об этом 7 апреля сообщило сетевое издание «Орловские новости» со ссылкой на специально созданный аккаунт spasi_biznes в Инстаграм.

Кто услышит орловских предпринимателей?

«Сегодня сложная ситуация для всех нас, государства, предпринимателей и наших сотрудников. Мы – предприниматели всей нашей огромной страны, уверены, что бизнес и государство должны работать вместе.

Именно поэтому мы полагаем, что наше государство способно услышать и учесть потребности бизнеса на всех уровнях власти:

Компенсировать заработную плату сотрудникам компаний в полном объеме за «нерабочие дни», установленные решениями органов власти РФ и субъекта РФ. Ввести «налоговые каникулы» (полное освобождение от уплаты) на 2020 год по имущественным налогам, транспортному налогу, налогу на прибыль организаций, налогам, уплачиваемым в связи с применением специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД и др.), налогу на доходы физических лиц. Объявить «кредитные каникулы» − отсрочку выплат по основному долгу и процентам по кредиту на срок до 1.01.2021 г.

Мы предвидим, что в случае, если мы не будем услышаны, режим «нерабочих дней с сохранением зарплаты» приведет к тому, что тысячи предприятий станут банкротами, предприниматели останутся без бизнеса, а наши сотрудники без работы и средств к существованию», − написали орловские предприниматели.

Напомним, днём ранее, 6 апреля, губернатор Орловской области Андрей Клычков проинформировал местный малый и средний бизнес о мерах поддержки, которые «транслируются» из федерального центра, заметив при этом, что «правительство страны и правительство Орловской области понимают всю тяжесть ваших, точнее, наших общих проблем». Клычков уточнил, в чем заключается понимание:

«Первое. Государством определены девять сфер бизнеса, наиболее пострадавших от последствий карантинных мероприятий. Для них установлены особые режимы государственной помощи.

Второе. Приняты вариативные меры по предупреждению финансовых потерь бизнеса, отсрочки по налогам, кредитам, моратории на банкротства и штрафы, расширен доступ к госконтрактам.

Третье. Для снижения нагрузки на бизнес и ради сохранения рабочих мест и обеления зарплат вдвое сокращены страховые отчисления бизнеса при условии выплаты заработной платы не ниже МРОТ.

Четвертое. Для сохранения финансовой стабильности субъектов предпринимательства принят крупный пакет кредитных продуктов и мер либерализации долговых отношений с банками.

Пятое. Сняты административные нагрузки с бизнеса. Наложен запрет на все виды проверок.

Шестое. Расширены рыночные возможности предпринимательства, открыты транспортные коридоры, сняты ограничения с наполнения внутреннего рынка жизненно необходимых и стратегически важных видов продукции в данный период времени.

Седьмое. Приняты меры финансового разогрева и стимулирования поддержки наиболее пострадавших отраслей бизнеса.

− В регионе организовано несколько каналов информирования предпринимательского сообщества о мерах смягчения удара пандемии коронавируса по финансовому состоянию субъектов бизнеса, − продолжил губернатор Клычков. − Это − центр «Мой бизнес» Орловской области. Он перешел на онлайн-работу, открыта горячая линия для поддержки предпринимателей, проходят консультации, куда надо обращаться и какими мерами можно воспользоваться. Другим модератором контактов является департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области: +7(462) 259-82-26, электронный адрес: tsh@adm.orel.ru. Здесь вы можете задать вопросы по перечню организаций, которые смогут продолжить свою деятельность в период действия ограничительных мер по коронавирусу.

− Уже реализуются в отношении заемщиков центра «Мой бизнес» такие меры, как пролонгация займов, отсрочка уплаты процентов, мораторий на изменение процентной ставки. Для тех, кто занимается экспортом, организован антикризисный штаб Российского экспортного центра.

И, наконец, Клычков определяет свою меру ответственности:

− Правительство области тоже идет на оперативные действенные решения. В разработке законопроект о снижении налогового бремени на малый и средний бизнес. Планируем вдвое снизить ставку налога, уплачиваемого по упрощенной системе налогообложения:

• УСН по доходам с 6 % до 3 %;

• УСН по доходам минус расходы с 15% до 7,5%.

Субъекты МСП, арендующие государственные и муниципальные площади, уже могут воспользоваться отсрочками по платежам. Руководство области ведет работу с менеджментом торговых центров области на предмет отсрочки платежей арендаторам их помещений на условиях отсрочки налога на имущество арендодателям.

Миллионы − не для орловцев?

Насколько действия правительства области оперативны и эффективны, мы можем судить по инициативам губернаторов других регионов страны. Итак, коротко о мерах поддержки, которые уже оказываются гражданам, медикам и предпринимателям либо будут реализованы в ближайшее время в различных регионах России.

Как сообщает фонд «Петербургская политика», в «губернаторской повестке» от 30 марта − 5 апреля депутаты Законодательного собрания Приморского края по инициативе губернатора края приняли закон о снижении налоговой нагрузки на бизнес: снижена ставка УСН доходы до 3 % для всех; снижена ставка по налогу на имущество организаций, исчисляемого от кадастровой стоимости, до 1%.

Губернатор Калининградской области предложил работодателям, которые остановили деятельность из-за коронавируса, взять беспроцентный кредит на выплату зарплаты.

Губернатор Волгоградской области выделил 4 миллиарда рублей на первый региональный пакет мер налоговой, неналоговой и инвестиционной поддержки малого и среднего бизнеса.

Кроме того, губернатор Чукотского автономного округа поручил увеличить скорость Интернета для населения; глава Республики Татарстан

поддержал идею бесплатного предоставления продуктовых наборов людям старше 65 лет; губернатор Тверской области сообщил, что в регионе расширен банк вакансий для поддержки жителей, оставшихся без работы.

Губернатор Саратовской области внес в областную думу законопроект о снижении размера годового дохода, позволяющего предпринимателям использовать патентную систему налогообложения.

Губернатор Брянской области распорядился выделить 100 млн руб. дополнительно на увеличение зарплат медицинским работникам и профинансировать из бюджета области проведение дезинфекции медучреждений.

Губернатор Иркутской области принял решение в два раза повысить заработную плату медработникам, которые непосредственно заняты лечением больных коронавирусной инфекцией, а также увеличить финансирование на приобретение средств защиты для них.

Глава Кабардино-Балкарии назначил врачам, ведущим борьбу с коронавирусом, дополнительные выплаты.

Глава Еврейской автономной области Р. Гольдштейн проанонсировал доставку пенсионерам старше 65 лет бесплатных продуктовых наборов, которые позволят не выходить из дома.

Глава Удмуртской Республики пообещал раздачу многодетным семьям продуктовых наборов.

Губернатор Новгородской области заявил, что депутаты городской думы Тамбова поступили безнравственно, выписав себе премии, а врио губернатора Пермского края выступил против создания VIP-палат в больницах для инфицированных коронавирусом.

На сегодняшний день также известно, что губернатор Ульяновской области передал часть служебного автопарка медучреждениям. Аналогично поступил губернатор Нижегородской области: в распоряжение медиков передана часть автопарка областного правительства, медики обеспечены бесплатным горячим питанием. Глава Республики Саха передал служебные машины депутатов и министров в распоряжение врачей, занятых борьбой с коронавирусной инфекцией. Автопарк правительства Амурской области также передан в распоряжение больниц и волонтеров.

Губернатор Курганской области сообщил о перераспределении средств областного бюджета: заложены дополнительные расходы на усиление материальной базы больниц, формирование запасов лекарств и необходимого оборудования.

В Тюменской области выдали по две тысячи рублей людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями.

Губернатор Челябинской области подготовил пакет мер поддержки бизнеса: 290 миллионов рублей направлены наиболее пострадавшим отраслям.

Глава Ханты-Мансийского автономного округа дала поручение обеспечить граждан старше 65 лет двухнедельным запасом продуктов первой необходимости. Медработникам, которые борются с коронавирусной инфекцией, назначены дополнительные выплаты. Такие же выплаты предоставляются медикам в Ямало-ненецком автономном округе.

Из бюджета Республики Коми на поддержку бизнеса направят более 400 миллионов рублей.

В Калининградской области объявлено о мерах оперативной поддержки бизнеса. В их числе помощь с пополнением оборотных средств, льготное финансирование, арендные каникулы. На эти цели выделено 500 миллионов рублей.

В Ленинградской области правительство признало распространение коронавирусной инфекции форс-мажором для малого и среднего бизнеса. Угроза распространения коронавируса признана форс-мажором в Самарской области.

Глава Республики Башкортостан выделил 16 миллиардов рублей на поддержку экономики, малого и среднего бизнеса, пострадавшего от эпидемии.

В Кемеровской области мобильные торговые точки выезжают в отдаленные районы для торговли продуктами питания и товарами первой необходимости по социальным ценам.

В Бурятии губернатор распорядился обеспечить питанием работников инфекционной больницы в Улан-Уде за счет бюджета.

В Чукотском автономном округе увеличены размеры грантов для малого бизнеса, пострадавшего от коронавируса.

На реализацию мер поддержки малого и среднего бизнеса в Чечне направят 1 миллиард рублей из регионального бюджета.

В Ростовской области Минтруд организовал доставку бесплатного трехразововго питания для одиноких нуждающихся пенсионеров.

В Тверской области из резервного фонда губернатора дополнительно выделено 93 миллиона рублей на закупку медоборудования, лекарств и средств защиты. Губернатор утвердил пакет мер поддержки региональной экономики, на которые будет направлено 1,8 миллиарда рублей.

В Астраханской области для работающих граждан предоставляются бесплатные автобусы. Работа общественного транспорта прекращена.

Губернатор Красноярского края издал указ о первоочередных мерах по обеспечению стабильной социально-экономической ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В числе мер поддержки граждан на период 2020 года снижение ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, до минимального размера по объекту налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, с 15 процентов до 5 процентов, по объекту налогообложения в виде доходов с 6 процентов до 1 процента; освобождение организаций, наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, от уплаты налога на имущество организаций; освобождение от уплаты транспортного налога организаций и индивидуальных предпринимателей в отношении отдельных видов транспортных средств.

Подготовила Наталья Зарубина

Когда верстался номер:

8 апреля во время селекторного совещания с главами регионов президент РФ Владимир Путин заявил, что врачи, работающие с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, будут получать доплату в 80 тысяч рублей. Размер доплаты для среднего медперсонала составит 50 тысяч рублей, для младшего − 25 тысяч рублей.