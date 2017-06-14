Тяжёлые будни лёгкой промышленности

№19 (467) от 7 июня 2017 г.

В мае на территории фабрики «Гамма» (одного из немногих оставшихся на плаву орловских промпредприятий) прошло заседание Координационного совета по промышленности Орловской области. То ли звезды так неудачно расположились на небе, то ли это было случайное совпадение, но кортеж гостей встречали строители. В этот день в самом разгаре было переоборудование одного из цехов фабрики под очередной супермаркет «Пятерочка». Собственно, лучшей иллюстрации для положения дел в орловской промышленности даже невозможно было и представить. Ну а кроме того, директор ОАО «Гамма» Родион Гапонов подробно рассказал о непростой ситуации, в которой оказалось реальное производство.

Доходы людей падают, покупать не на что

Суровая правда современной российской действительности в том, что доходы людей падают. И можно сколько угодно наращивать объемы производства, но если у конечного потребителя нет денег, куда деть готовую продукцию? Объем розничной торговли в целом по стране в I квартале 2017 года упал на 6% по сравнению с предыдущим кварталом.

Падение на полпроцента это уже большое падение, а провал на 6% �это очень чувствительно. Индекс чулочно-носочных изделий за тот же период составил 50%. То есть падение сразу наполовину. Следует заметить, что рынок чулочно-носочных изделий отличается жесточайшей конкуренцией и отсутствием каких-либо регулирующих факторов. Отечественные предприятия испытывают сильнейшее давление как со стороны друг друга, так и со стороны импортеров Белоруссии, Китая, Узбекистана. Огромное влияние на рынок оказывают контрафакт и контрабанда. Относительно контрабанды хочу добавить, что по закону к контрабанде у нас относят алкоголь, табак, оружие, наркотики и прекурсоры. Все промышленные товары к контрабанде не относятся, и незаконный ввоз их в страну может грозить только административным наказанием. При ввозе тканей из Китая таможенные платежи составляют 10 долларов за килограмм. А при ввозе готовой одежды из этих же тканей 1,5 доллара за килограмм. Соответственно, производить готовую продукцию у нас в стране из готового сырья и невыгодно, да и смысла в этом нет, рассказал без утайки Родион Гапонов.

Причем ситуация начала стремительно ухудшаться в 2014 году. Курс доллара подскочил в два раза, соответственно, вдвое увеличились цены на импортное сырье (а хлопок, как известно, в России не выращивают). Подорожало и импортное оборудование, а также запчасти к уже закупленным машинам. Здесь в полной мере проявилась проблема отсутствия отечественных аналогов по оборудованию и просто чудовищная непоротливость в плане импортозамещения остро необходимых запасных частей. Кроме того, скакнули вверх цены на топливо и энергоресурсы. Предприятие было вынуждено для компенсации инфляции повысить зарплату своим работникам. А что касается отпускных цен на готовую продукцию, то с 2014 года «Гамме» удалось повысить их всего на 24%. Как уже упоминалось, сильнейшее давление на рынок оказывает контрафакт это 40% рынка. Легальные производители занимают лишь 5% рынка. Остальное приходится на долю импорта. Чтобы понять, в каких условиях приходится работать предприятию, директор «Гаммы» привел такой наглядный пример. На орловской фабрике (которая входит в число крупнейших по стране) установлено 600 единиц вязального оборудования. А не так давно в Узбекистане открылось производство, где установлено 2 000 вязальных автоматов. А что касается Поднебесной, то в Китае производства с 1,5 2 тысячами единиц вязального оборудования вообще исчисляются десятками. Есть заводы, в 5 �7 тысяч вязальных машин. И при этом в Белоруссии и Узбекистане промышленные предприятия пользуются огромной поддержкой государства при продаже своих товаров на экспорт.

Продукция конкурентов по цене сырья, да еще с доставкой до места

В начале этого года Узбекистан поставил в российские торговые сети мужские носки в хорошем качестве (это очень существенный момент!) уже упакованные и с доставкой до склада магазина по цене, не превышающей цену сырья. Узбекское сырье на российском рынке продается по цене 6-7 долларов за килограмм. Это примерно 18 рублей на пару готовых изделий. Еще нужно добавить от 2 до 6 рублей на этикетку, плюс работа, налоги, транспорт, энергоресурсы. А Узбекистан поставил уже готовую продукцию с доставкой до места по 18 рублей за пару. И это продукция очень хорошего качества! такой показательный пример привел Родион Гапонов в качестве иллюстрации условий, в которых приходится выживать отечественному производству.

В таких условиях предприятиям приходится прогнозировать не только результаты своих действий, но и действия конкурентов, покупателей, и все это как минимум на 6-8 месяцев вперед. Также предприятие должно каким-то шестым чувством угадывать курсы валют, цены на сырье, внешнеполитические факторы, так как они имеют очень большое влияние на рынок. И при всем том необходимо помнить о стабильном качестве и многочисленных нюансах производства.

И вертитесь как хотите!

Мрачного колорита в безрадостную картину добавляет тот факт, что ни один вуз в стране не готовит специалистов для легкой промышленности, а конкретно для чулочно-носочного производства. Между тем вязальные автоматы настолько сложны, что даже работающие на них специалисты постоянно проходят курсы повышения квалификации. Даже за рубежом не слишком много вузов, которые готовят узких специалистов. Между тем, по словам Гапонова, любое высшее образование, хоть как-то приближенное к отрасли, дает выпускнику огромнейшее преимущество и возможность в дальнейшем совершенствоваться по выбранной специальности. Как показала практика, даже большой опыт работы не всегда помогает в освоении нового оборудования и технологий. Приоритет всегда получают работники с высшим образованием. Поэтому руководство предприятия надеется, что орловский опорный вуз скорректирует программы обучения, чтобы поддержать местную промышленность хотя бы кадрами.

А между тем…

В Орловской области растет безработица среди молодежи. По официальным данным, опубликованным на портале областного управления труда и занятости, если в прошлом году за содействием в поиске работы на биржу обратились 3 154 молодых человека от 18 до 29 лет, то за четыре с половиной месяца текущего года таковых уже почти тысяча. И тревогу по поводу ситуации выражают не только сотрудники службы занятости, но и руководители учебных заведений программы обучения и направления подготовки оказались слишком оторваны от требований реальных производств.

Сергей Миляхин

P.S:

Буквально на следующий день после совещания «Орловской среде» стало известно, что на фабрике «Гамма» около половины работников отправляют в неоплачиваемые отпуска. Пока на два месяца. Дальше неизвестность…