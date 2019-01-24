24 января 2019



Тысячи орловчан получили в подарок экземпляры Священного Писания

18 и 19 января, в дни празднования Богоявления Господня, на территории храмов и монастырей Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Кирилла состоялась благотворительная просветительская акция «Евангелие в каждый дом». К ней присоединилась и Орловская епархия.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, в течение двух дней орловчане получили в подарок более 3 500 экземпляров Святого Евангелия.

В акции приняли участие храм Смоленской иконы Божией Матери, Богоявленский собор, Михаило-Архангельский собор, храм святителя Николая в Новой Ботанике, Ахтырский кафедральный собор, храм иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная и храм святой блаженной Матроны Московской.

Координатор акции в регионах России — православное издательство «Сибирская Благозвонница».

 

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Опубликовано 24 Янв 2019 в 13:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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