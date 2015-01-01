У 20-летнего орловчанина изъяли более 100 граммов марихуаны

В ОМВД России по Дмитровскому району поступила информация, что 20-летний житель города Дмитровска может быть причастен к незаконному хранению и употреблению наркотических средств.

В ходе проверки в квартире местного жителя полицейские обнаружили и изъяли уже расфасованное вещество растительного происхождения., которое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД. Согласно заключению экспертов, вещество оказалось марихуаной весом 102,9 граммов, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело, по ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере».

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

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Опубликовано 10 Янв 2017 в 12:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 31

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