У 20-летнего орловчанина изъяли более 100 граммов марихуаны

В ОМВД России по Дмитровскому району поступила информация, что 20-летний житель города Дмитровска может быть причастен к незаконному хранению и употреблению наркотических средств.

В ходе проверки в квартире местного жителя полицейские обнаружили и изъяли уже расфасованное вещество растительного происхождения., которое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД. Согласно заключению экспертов, вещество оказалось марихуаной весом 102,9 граммов, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело, по ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере».

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.