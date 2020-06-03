3 июня 2020



У активиста Аркадия Николаева, критикующего Музалевского, сегодня прошел обыск

Сегодня прошел обыск в доме у предпринимателя и общественного активиста Аркадия Николаева, сообщают «Орловские новости» со ссылкой на группу «ВКонтакте», которую связывают с предпринимателем.

Согласно опубликованному в соцсети документу, обыск проводили сотрудники Следственного комитета в рамках уголовного дела об оскорблении представителя власти (ст.319 УК РФ). В постановлении упоминается фамилия спикера облсовета Леонида Музалевского.

По мнению самого Николаева, обыск носит «политический характер». В качестве аргумента предприниматель приводит свою деятельность по публикации информационных материалов, в которых рассказывается о сомнительных операциях с земельными ресурсами при строительстве дачи спикера облсовета.

 

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Опубликовано 03 Июн 2020 в 15:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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