У активиста Аркадия Николаева, критикующего Музалевского, сегодня прошел обыск

Сегодня прошел обыск в доме у предпринимателя и общественного активиста Аркадия Николаева, сообщают «Орловские новости» со ссылкой на группу «ВКонтакте», которую связывают с предпринимателем.

Согласно опубликованному в соцсети документу, обыск проводили сотрудники Следственного комитета в рамках уголовного дела об оскорблении представителя власти (ст.319 УК РФ). В постановлении упоминается фамилия спикера облсовета Леонида Музалевского.

По мнению самого Николаева, обыск носит «политический характер». В качестве аргумента предприниматель приводит свою деятельность по публикации информационных материалов, в которых рассказывается о сомнительных операциях с земельными ресурсами при строительстве дачи спикера облсовета.