У кукол — «Большие гастроли»

№35 (483) от 18 октября 2017 г.

С 13 по 15 октября Орловский театр кукол принимал гостей. Артисты Тульского государственного театра кукол показали на орловской сцене спектакли «Бременские музыканты», «Карлик Нос» и «Три медведя». Орловские артисты, в свою очередь, порадовали тульских зрителей своими постановками.

Как рассказала «ОС» педагог-организатор Орловского театра кукол Наталья Павлова, театральные гастроли проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли»:

Программа «Большие гастроли» была организована Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности в 2014 году, таким образом зрители получили возможность увидеть спектакли различных именитых театров — как новые, так и уже полюбившиеся. А в сентябре 2017 года «Большие гастроли» объединили уже детские театры. Этот проект призван поддержать ТЮЗы, театры кукол, детские постановки в драматических театрах. Для нашего театра участие в этой программе, безусловно, подарок. Всего в программе участвуют сто театров, жители 77 городов увидят более 850 детских спектаклей.

Недавно наш театр с «Большими гастролями» побывал в Туле. На тульской сцене мы показали спектакли по пьесе Азова и Тихвинского «Катькин день», по пьесе Уно Лейес «Заклятые враги» и, конечно, наши артисты приготовили подарок для самых маленьких — спектакль «Оранжевый ёжик». Это традиционные ширмовые спектакли, по которым так соскучились зрители. У тульских артистов на площадке работают планшетные куклы, которых артист ведет перед собой. Есть у наших коллег и неожиданные решения: в «Бременских музыкантах», к примеру, музыкальные инструменты «оживают» на сцене.