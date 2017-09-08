У кукол — «Большие гастроли»
№35 (483) от 18 октября 2017 г.
С 13 по 15 октября Орловский театр кукол принимал гостей. Артисты Тульского государственного театра кукол показали на орловской сцене спектакли «Бременские музыканты», «Карлик Нос» и «Три медведя». Орловские артисты, в свою очередь, порадовали тульских зрителей своими постановками.
Как рассказала «ОС» педагог-организатор Орловского театра кукол Наталья Павлова, театральные гастроли проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли»:
- Программа «Большие гастроли» была организована Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности в 2014 году, таким образом зрители получили возможность увидеть спектакли различных именитых театров — как новые, так и уже полюбившиеся. А в сентябре 2017 года «Большие гастроли» объединили уже детские театры. Этот проект призван поддержать ТЮЗы, театры кукол, детские постановки в драматических театрах. Для нашего театра участие в этой программе, безусловно, подарок. Всего в программе участвуют сто театров, жители 77 городов увидят более 850 детских спектаклей.
Недавно наш театр с «Большими гастролями» побывал в Туле. На тульской сцене мы показали спектакли по пьесе Азова и Тихвинского «Катькин день», по пьесе Уно Лейес «Заклятые враги» и, конечно, наши артисты приготовили подарок для самых маленьких — спектакль «Оранжевый ёжик». Это традиционные ширмовые спектакли, по которым так соскучились зрители. У тульских артистов на площадке работают планшетные куклы, которых артист ведет перед собой. Есть у наших коллег и неожиданные решения: в «Бременских музыкантах», к примеру, музыкальные инструменты «оживают» на сцене.
- Каждый театр имеет свое лицо, — продолжил главный режиссер театра Владимир Сергейчев. — Это и драматургия, и школа актеров, и режиссура, и, конечно, репертуар. Мы исповедуем традиционный театр кукол. Это работа с куклой и над куклой, которая непостижима. Многие театры уходят от этого: артисты выходят живьем и играют как в ТЮЗах. Иногда появляется кукла. Это уже театр синтетический, он даже больше драматический. Такую игру практикуют последние десять-двенадцать лет, повторюсь, многие театры, они отходят от традиционного подхода театра кукол, когда куклу изучают и даже учатся у нее. Кукла ведь ведет за собой актеров, мы приходим к таким открытиям, иногда даже не подозреваем, что кукла может. Наш подход — это кукла и ширма. Это использование живого плана как вспомогательного, мы делаем это очень экономно. Актеры могут помогать кукле, но в основном работает кукла.
- У нас в театре представлен русский фольклор. Мы используем также произведения молодых авторов, берем пьесы наших друзей из ближнего зарубежья, писателей драматургов, которые создают произведения именно для кукольных театров. Вот этим наш театр живет и отличается от других. Мы не принимаем этого поветрия — когда переходят на живой план. И зрители очень живо реагируют на традиционный театр: когда мы были на гастролях в Москве, к нам подходили московские зрители и говорили, что никогда прежде такой работы с куклой не видели, просили приезжать еще. Так что мы на правильном пути.
На тульской сцене благодарственное письмо принимает артист Орловского театра кукол Владимир Козлов
- Ирина Москвина