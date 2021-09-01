У мэра нет вопросов – у Справедливой команды есть





№30 (654) от 1 сентября 2021 г.

В последний день августа депутаты Справедливой команды вновь нанесли визит мэру Орла Юрия Парахину. И задали ему те же вопросы, которые неделей ранее задавали председателю горсовета Василию Новикову, предлагая вынести их на августовскую сессию. Однако сессию Новиков так и не назначил, сославшись, кстати, на то, что администрация Орла во главе с Парахиным не представила в горсовет вопросы для рассмотрения их депутатами. Видимо, отцы города и впрямь считают, что дела в Орле настолько хороши, что обсуждать-то, собственно, и нечего. Но у депутатов Справедливой команды иное мнение. У них вопросы для обсуждения нашлись. О чем именно спрашивали депутаты мэра, они рассказали «Орловской среде»

Депутат Руслан Перелыгин:

— В связи с тем, что Орловский городской Совет народных депутатов не проводит сессии более двух месяцев, фракция «Справедливая Россия» приняла решение встречаться лично с мэром города Орла, чтобы задавать вопросы, которые интересны нашим жителям.

И сегодня мы задавали эти вопросы: первый вопрос — про Красный мост, второй — о подготовке к отопительному сезону, третий вопрос — это готовность дошкольных и школьных учреждений к новому учебному году, также нас интересовало нанесение разметки на пешеходные переходы в районе школ. Мэр сообщил, что все у нас в порядке, и в то же время предложил создать комиссию для обследования этих пешеходных переходов. Я сказал, что эту комиссию должны были создать уже давно, чтобы наши дети 1 сентября могли пойти по безопасным пешеходным переходам. На это мэр ответил так: «Следующий вопрос». Его ответ в общем-то понятен.

Депутат Евгений Косогов:

— Сегодня на встрече с Юрием Парахиным я задал два вопроса, которые касаются большинства жителей города Орла. Первый вопрос – о проблемах Трамвайно-троллейбусного предприятия. Юрий Николаевич всегда хвалится, что они выделяют сотни миллионов на погашение кредиторской задолженности. Но коллектив ТТП неоднократно просил выделить целевые денежные средства на закупку запчастей для подвижного состава. Сейчас начинается осенне-зимний период, важно подготовить к нему технику, чтобы она была в исправном и безопасном состоянии. Я также поднял вопрос о долгах по лизинговым платежам: не получится ли так, что лизингодатель просто заберет свою технику – новые ПАЗики, которые уже обслуживают население, из-за просрочек по платежам? Очень злободневный вопрос – о заправке автобусов ТТП, которые сейчас все заправляются на единственной АЗС. Эта заправка «славится» моторным топливом очень низкого качества, что влечет риск остановки двигателей либо порчи запчастей. Водители ТТП неоднократно сообщали мне, что техника потихоньку начинает выходить из строя, и они считают, что это спланированная «диверсия» с целью постепенно вывести из строя автобусы ТТП путем заправки некачественным бензином. И, конечно, же я обратил внимание Парахина на крайне неэффективную работу руководства муниципального предприятия. Но что Юрий Николаевич ответил мне следующее. По лизингу они не допустят расторжения договора, решат этот вопрос с правительством Орловской области, урегулируют его с лизингодателем, найдут выход из ситуации. Что касается заправки, то он в курсе. Но, как мы видим, он в этом вопросе не разобрался. И я не исключаю, что данная ситуация действительно спланирована, чтобы техника простаивала, а администрация могла предъявлять ТТП претензии в том, что предприятие не выполняет взятые на себя обязательства по обслуживанию маршрутов общественного транспорта. В вопросе о запчастях он опять апеллировал цифрами, поставил себе в заслугу, что добился выделения 150 миллионов на разблокировку счетов, на погашение долгов по налогам и так далее. Но конкретики именно по закупке запчастей я от него не услышал. Кроме обещаний, что этим вопросом займутся. Но я считаю, что это очередной уход от ответа.

И конечно же, меня интересовала ситуация с Красным мостом. Я задал прямой вопрос: будут ли продолжаться ремонтные работы, или контракт с ООО «Ремспецмост» будет расторгнут. Напомню, две недели назад он обещал нам дать четкий ответ в течение нескольких дней. Но, как мы видим, ни через несколько дней, ни через две недели ответа не последовало. Юрий Николаевич явно тянет время. Он попросил еще десять дней – до 10, а то и до 13 сентября, когда он окончательно объявит о своем решении. Он ссылался на то, что проектная организация очень нерасторопная, никак не может согласовать измененный проект; на то, что белгородский банк заверил о готовности предоставить подрядчику кредит в 76 миллионов на продолжение работ по возведению пешеходного и коммуникационного мостов. Но опять же никакой конкретики по датам не прозвучало. На мой взгляд, это опять же очередная оттяжка времени – до 19 сентября. Я полагаю, что к ситуации уже пора подключиться правоохранительным органам и проверить всех, кто курировал составление проекта реконструкции Красного моста и всех, кто должен был контролировать проведение работ на Красном мосту, так как очень большой объем работ (на десятки миллионов рублей) выполнен не по проекту, и их сейчас пытаются узаконить через проектную организацию. Мне кажется, что 2021 год для жителей Орла – это год потерянного времени: из-за некомпетентности, неопытности и нежелания городской администрации эффективно работать, на реконструкцию моста потребуется еще один лишний год. Сегодня уже все понимают, что подрядчик не способен качественно выполнить работы на объекте истории и культуры, каким является Красный мост. И непонятно, почему еще не надеты наручники на руководителя «Ремспецмоста», так работы на историко-культурном объекте были выполнены не в соответствии с проектом. В цивилизованном обществе это повод для того, чтобы человека сразу взяли под стражу до выяснения всех обстоятельств. В том числе и касающихся перечисленных подрядчику в качестве аванса средств. Я задал Юрию Николаевичу вопрос: компании был выделен аванс порядка 200 миллионов рублей, сейчас он собирается взять кредит в 76 миллионов. При этом вы говорите, что фактически он выполнил работы на 100 миллионов рублей, но это голословное утверждение, ничем не подтвержденное. А подтверждено выполнение работ на 27 миллионов. Где разница в 170 миллионов? Где эти денежные средства? Почему администрация так спокойно относится к деньгам налогоплательщиков и не хочет разобраться, на что они пошли? Парахин предположил, что деньги потратили на закупку техники и так далее, но это не более чем его предположения. Я считаю, что правоохранительные органы с помощью налоговой инспекции должны выяснить, куда были переведены эти деньги. Куда они утекли, так скажем. И почему подрядчику понадобилось еще 76 миллионов на продолжение работ. К моему глубокому сожалению, жители города остались без центрального моста минимум на три года. То есть, боюсь, что ранее 2024 года Красный мост не откроют. Из-за того, что наша администрация абсолютно не понимает принципов эффективной управленческой работы, и ни один из чиновников до сих пор не понес наказания за ту ситуацию, которую они допустили при ремонте моста «Дружба» и за ту, которая сейчас происходит на Красном мосту. То есть если обобщить, то можно сказать, что Юрий Николаевич фактически за год своей деятельности на посту мэра города Орла не смог создать эффективную команду управленцев в администрации города. Мы не видим и эффективных управленцев в МУПах города Орла. И сколько бы ни бравировал мэр цифрами (а он любит цифры), факты говорят, что на Красном мосту потерян год времени, а Трамвайно-троллейбусное предприятие планомерно ведут к банкротству.

Депутат Сергей Елесин:

— Августовская сессия горсовета, как мы знаем, так и не была назначена. Поэтому Справедливая команда инициировала встречу с мэром Парахиным, чтобы у исполнительной власти, и конкретно у высшего должностного лица города, поинтересоваться насущными проблемами, которые должны были озвучиваться на сессии. Меня интересовала разблокировка счетов школ и дошкольных учреждений перед началом учебного года, насколько успешно все это прошло. Действительно, как нас заверил Парахин, деньги были перечислены, погашены долги по судебным искам, которые и стали причиной блокировки счетов. И на сегодняшний день только у одной школы-интерната есть проблемы технического характера. Но тут встает другой вопрос: сегодня разблокированы счета, а что завтра? 650 миллионов рублей кредиторской задолженности у учебных заведений все равно остается. Проблему не решили, а оттянули момент следующей блокировки счетов, то есть через месяц-полтора -два все эти счета опять будут заблокированы без дополнительных средств. Мы этот вопрос поднимем на следующей встрече. Вообще такие вопросы нужно рассматривать на сессии горсовета. Я удивлен, почему господин Новиков не инициировал заседание в августе. Депутаты, граждане, наши избиратели, не понимают, как исполняется бюджет, сколько у нас доходов, сколько поступило налогов, чтобы понять, какие источники финансирования будут у нас на погашение этой кредиторской задолженности. Встречи с мэром не дают такой полной развернутой картины, как сессии городского совета.

Депутат Игорь Коновалов:

— Сегодня я поинтересовался у мэра Орла Парахина судьбой улицы Октябрьской. Сроки окончания работ сдвинуты уже больше чем на месяц, качество ремонта, как мы все видим (так как это одна из центральных транспортных артерий нашего города), оставляет желать лучшего. Не нужно быть профессионалом, чтобы понять, что качество асфальтового покрытия не соответствует понятию «капитальный ремонт». Есть вопросы к плиточным тротуарам, к просадке люков — дорожное полотно положили выше уровня люков на пять-семь сантиметров; зимой туда будет попадать вода, и площадь вокруг люков будет разрушаться.

Мэр сказал, что якобы у него тоже есть вопросы к подрядчику; что касается штрафных санкций, то в случае срывов сроков они копеечные. Парахина также не устраивает качество ремонта, и он предположил, что улицу вообще не примут, такое возможно. В случае, если подрядчик не исправит дефекты. Но я лично сомневаюсь, что подрядчик будет что-либо переделывать, на это нужны колоссальные денежные средства – это мое мнение.

Я неоднократно говорил мэру, да и не только ему, и его заместителю Минкину задавал вопрос об отношении подрядчиков к прилегающим территориям. Подрядчики делают свою работу, как они считают, хорошо, но при этом калечат прилегающие территории. Это подъезды к дворам, клумбы, и улицы Октябрьской это тоже касается. И я так понимаю, все эти слова — в пустоту. Мэр в очередной раз все это записывает, берет на заметку, но огрехи остаются. Есть вопросы, которые я поднимал ранее по конкретным адресам, в частности, это улица Костомаровская, 1 — там на въезде во двор подрядчик, выгружая свой строительный материал, изуродовал придомовую территорию.

И второй вопрос, который я считаю немаловажным: ко мне как к депутату регулярно стали обращаться жители микрорайона Наугорский. Люди жалуются на качество воды. Эта проблема из года в год муссируется, люди уже не верят никому, не верят в решение проблемы. Я сам неоднократно выезжал туда, общался с жителями: вода ржавая, некоторые сливают эту воду десятками литров, при этом у всех счетчики стоят, и люди платят за эту ржавую воду. После обращений в управляющие, водоснабжающие компании никаких вразумительных ответов граждане не получают. Я озвучил эту проблему мэру Парахину, хотелось бы, чтобы он прояснил ситуацию. Он ответил, что в течение 2022 года эта проблема будет решаться, «может быть, чуть-чуть на 2023-й зайдем». Так было сказано. Что якобы администрацией области выделены деньги на эти цели. Я со своей стороны возьму этот вопрос на депутатский контроль.

Депутат Игорь Рыбаков:

— Меня как депутата крайне удивило, что две недели назад председатель горсовета Новиков, а сегодня мэр Парахин фактически открыто заявили, что вопросов, которые нужно выносить на сессию горсовета, нет. И тот, и другой. У меня вообще такое впечатление, что они в связке работают.

Такое впечатление, что в городе Орле все отлично, все процветает, все замечательно, никаких проблем нет, и обсуждать нечего. Справедливая команда так не считает. И у нас, и у жителей Орла очень много вопросов к городским чиновникам. И поэтому мы как депутаты инициировали встречу с мэром, мы хотели услышать ответы на вопросы, которые волнуют всех: и по Красному мосту, и по мосту «Дружба», по ТТП и так далее.

Меня очень озадачило, что по большому счету люди, которые сегодня управляют городом, не хотят решать эти проблемы, не хотят, чтобы поднимались острые вопросы. Это меня очень волнует, и не только меня, это волнует жителей нашего города.