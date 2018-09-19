У мужчины в Малоархангельском районе изъяли самодельное оружие

Сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что у одного из жителей села Протасово Малоархангельского района имеется незарегистрированное оружие. В ходе оперативно-розыскных мероприятий данные сведения подтвердились. Дома у мужчины 1959 года рождения сотрудники угро обнаружили и изъяли предмет, похожий на ручное оружие. Его хозяин дома хранил спрятанным в чемодане. Мужчина признался, что владеет оружием уже около пяти лет.

Исследование, проведенное в Экспертно-криминалистическом центре регионального УМВД показало, что изъятое устройство является самодельным ручным гладкоствольным оружием, пригодным для производства выстрела. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В настоящее время проводится предварительное расследование.

Сотрудники полиции напоминают, что граждане, добровольно сдавшие в полицию оружие, патроны или взрывчатку, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления.