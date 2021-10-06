У орловчан изъяли около 400 единиц оружия

С начала текущего года сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области провели свыше 5800 проверок соблюдения владельцами гражданского оружия установленных законодательством требований, сообщает пресс-служба управления.

За нарушения правил оборота и хранения у недобросовестных владельцев силовики изъяли 371 единицу оружия и 422 патрона. Добровольно жители Орловского региона сдали 363 единицы оружия и 327 патронов для последующего уничтожения.

По результатам контрольно-профилактических мероприятий к административной ответственности привлечены 966 граждан, аннулировано 158 лицензий и разрешений.