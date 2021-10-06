6 октября 2021



У орловчан изъяли около 400 единиц оружия

С начала текущего года сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области провели свыше 5800 проверок соблюдения владельцами гражданского оружия установленных законодательством требований, сообщает пресс-служба управления.

За нарушения правил оборота и хранения у недобросовестных владельцев силовики изъяли 371 единицу оружия и 422 патрона. Добровольно жители Орловского региона сдали 363 единицы оружия и 327 патронов для последующего уничтожения.

По результатам контрольно-профилактических мероприятий к административной ответственности привлечены 966 граждан, аннулировано 158 лицензий и разрешений.

 

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Опубликовано 06 Окт 2021 в 16:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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