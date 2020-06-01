1 июня 2020



У орловских бизнесменов ещё есть возможность получить субсидию

Срок подачи заявлений на получение субсидий за апрель перенесён. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, пострадавшие от коронавируса, смогут направить их до 1 июня включительно, информирует ИФНС по г. Орлу.

Также ИФНС России по г.Орлу сообщает, что срок представления уточнённых заявлений для налогоплательщиков, ранее уведомлённых об отказе в получении субсидии, не ограничен.

С 1 мая пострадавшему от коронавируса бизнесу предоставлена возможность получить выплату размере 12 тыс. руб. на оплату труда каждого сотрудника. Заявление на выплату нужно направить в налоговый орган. Обратиться можно через коммуникационные каналы связи, с помощью личных кабинетов на сайте ФНС, по почте, или через специальные боксы возле в налоговых инспекций.

Налоговики также напоминают-узнать о ходе рассмотрения заявления можно через личный кабинет или по единому телефонному номеру: 8-800-222-22-22, а также через электронный сервис ФНС России «Проверка права на получение субсидии субъектом МСП, ведущим деятельность в пострадавших отраслях».

 

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Опубликовано 01 Июн 2020 в 12:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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