У орловских бизнесменов ещё есть возможность получить субсидию

Срок подачи заявлений на получение субсидий за апрель перенесён. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, пострадавшие от коронавируса, смогут направить их до 1 июня включительно, информирует ИФНС по г. Орлу.

Также ИФНС России по г.Орлу сообщает, что срок представления уточнённых заявлений для налогоплательщиков, ранее уведомлённых об отказе в получении субсидии, не ограничен.

С 1 мая пострадавшему от коронавируса бизнесу предоставлена возможность получить выплату размере 12 тыс. руб. на оплату труда каждого сотрудника. Заявление на выплату нужно направить в налоговый орган. Обратиться можно через коммуникационные каналы связи, с помощью личных кабинетов на сайте ФНС, по почте, или через специальные боксы возле в налоговых инспекций.

Налоговики также напоминают-узнать о ходе рассмотрения заявления можно через личный кабинет или по единому телефонному номеру: 8-800-222-22-22, а также через электронный сервис ФНС России «Проверка права на получение субсидии субъектом МСП, ведущим деятельность в пострадавших отраслях».