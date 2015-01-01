У орловских дачников начался сезон

Сотрудники Референтного центра Россельхознадзора напомнили, что уже пора рыхлить почву и вносить под плодово-ягодные культуры удобрения: азотные, фосфорно-калийные и органические. Сильно уплотнившиеся глинистые участки придется перекопать на глубину 10-15 см. А если талые воды задержались в вашем саду и почва излишне увлажнена, необходимо прокопать неглубокие канавки, чтобы отвести воду.

Необходимо освободить штамбы от зимней обвязки, очищать стволы и скелетные ветви от отмершей коры. Провести обрезку кустарников, если не делали этого осенью, начав с кустов черной смородины, крыжовника и жимолости. Слабые, больные и поломанные ветви следует вырезать. У крыжовника, красной и белой смородины вырезают все ветви старше 8-ми лет, у черной смородины — старше 4-х лет.

Почву в теплицах удобряем органикой или комплексными удобрениями для весеннего внесения. Если теплица пленочная, лучше ее перекрыть новой пленкой, если стеклянная — тщательно вымыть стекла.

Необходимо убрать зимние укрытия (лапник) с роз, ирисов, клематисов, лилий и молодых посадок земляники, чтобы у растений появилась возможность развиваться дальше — на свежем воздухе и солнечном свете. Тут очень важно учитывать климат своей местности: если снять укрытия слишком рано, можно нанести непоправимый вред растениям: у них может вымерзнуть цветопочка во время возвратных заморозков.

В середине апреля размножают черную смородину одревесневшими однолетними черенками. Черенок длиной 16-18 см обрезают внизу под самой почкой, вверху — на 1-1,5 см выше почки. Высаживают черенки в рыхлую, хорошо подготовленную почву, наклонно, оставляя 1 почку над землей. Поливают, мульчируют. Осенью молодые черенкованные кустики подрезают на высоту 10-15 см, а осенью следующего года высаживают на постоянное место.

Уход за земляникой необходимо начинать с очистки плантации от укрывных материалов, прошлогодних листьев, лишних усов. Земляника очень отзывчива на раннее рыхление. Прорыхлите почву и удобрите органикой, смешанной с комплексными минеральными удобрениями. Замульчируйте междурядья компостом, перегноем слоем 4-5 см.

Обязательно проведите в апреле обработку сада от болезней и вредителей Ранняя весна — важный период для защиты сада от вредителей и болезней. Первым просыпается яблонный цветоед — уже во время набухания почек. Он еще мало активен, не может летать и взбирается в крону по штамбу. Чтобы задержать его, наложите на штамбы ловчие пояса, лучше всего клеевые.

На огороде тоже есть чем заняться — первым делом осматриваем грядки: как перезимовали чеснок, высаженный поздней осенью, и лук-севок. Если на зиму забрасывали грядки с этими культурами листьями, травой, необходимо все убрать, чтобы почва быстрее прогрелась, рыхлим ее, вносим азотные удобрения. Если в начале апреля будет недостаточно тепло, можно накрыть грядки пленкой или нетканым материалом на дугах. Пленку лучше использовать новую: сквозь нее солнышко быстрее согреет почву. Но если старая пленка еще крепка, промываем ее как следует. В теплую погоду укрытие снимаем.

Убираем с участка весь растительный мусор, оставшийся после прошлого сезона, и слоями закладываем в компостную кучу, пересыпая каждый слой почвой или перегноем, компостом. Если будем кучу регулярно увлажнять, к осени компост созреет, — отметили в пресс-службе референтного центра.