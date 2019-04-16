У орловских лошадей нашли опасных паразитов

Специалисты отдела бактериологии орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования на наличие гельминтозов плотоядных и сельскохозяйственных животных. По итогам экспертизы в пробе фекалий от лошадей специалисты обнаружили возбудители параскаридоза и стронгилятоза.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, параскаридоз вызывается нематодой из семейства аскарид, паразитирующей в тонком кишечнике преимущественно молодых животных. Яйца, выделенные с фекалиями больного животного, созревают во внешней среде в течение 10–20 суток. В желудке из яйца выходит личинка, которая током крови заносится в легкие, где через 7-10 суток разрывает капилляры, проникает в альвеолы, бронхи и с мокротой попадает в глотку, откуда повторно заглатывается. После миграции через легкие личинка в тонком кишечнике достигает взрослой формы. В организме лошади параскариды созревают за 44–77 суток Путь заражения инвазией алиментарный (заглатывание инвазионных яиц с водой и кормом).

Стронгилятозы — кишечные гельминтозы, которые включают в себя комплекс отдельных гельминтозных болезней, вызываемых представителями многочисленных видов, родов и семейств Strongylidae и Trichonematidae, относящихся к подотряду Strongylata.