16 апреля 2019



У орловских лошадей нашли опасных паразитов

Специалисты отдела бактериологии орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования на наличие гельминтозов плотоядных и сельскохозяйственных животных. По итогам экспертизы в пробе фекалий от лошадей специалисты обнаружили возбудители параскаридоза и стронгилятоза.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, параскаридоз вызывается нематодой из семейства аскарид, паразитирующей в тонком кишечнике преимущественно молодых животных. Яйца, выделенные с фекалиями больного животного, созревают во внешней среде в течение 10–20 суток. В желудке из яйца выходит личинка, которая током крови заносится в легкие, где через 7-10 суток разрывает капилляры, проникает в альвеолы, бронхи и с мокротой попадает в глотку, откуда повторно заглатывается. После миграции через легкие личинка в тонком кишечнике достигает взрослой формы. В организме лошади параскариды созревают за 44–77 суток Путь заражения инвазией алиментарный (заглатывание инвазионных яиц с водой и кормом).

Стронгилятозы — кишечные гельминтозы, которые включают в себя комплекс отдельных гельминтозных болезней, вызываемых представителями многочисленных видов, родов и семейств Strongylidae и Trichonematidae, относящихся к подотряду Strongylata.

 

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Опубликовано 16 Апр 2019 в 12:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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