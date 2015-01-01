У орловских малышей стали чаще встречаться нарушения слуха

Уже на начальном этапе обследования дошкольных учреждений в шести детских садах Советского района Орла было выявлено более 40 детей с патологией. Сурдолог Яна Силютина говорит, что наряду с обычными серными пробками и гнойными вегетациями, встречаются достаточно серьезные заболевания. Среди них сенсоневральная тугоухость и даже такая редкая патология как аудиторная невропатия.

— Проявляется она тем, что у детей по не работает внутреннее ухо, то есть слух снижен, 100 децибел и ниже, но при этом дети разговаривают. Или же, наоборот, снижен незначительно слух — первая, вторая степень, но отсутствует разборчивость речи. Это все связано с поражением глазковых клеток и внутреннего уха, и, к сожалению, таких детей мы тоже нашли, — рассказала доктор.

Причина столь частых патологий, считает сурдолог, — небрежное отношение к симптомам у ЛОР-врачей в поликлиниках или пропущенные родителями и детьми профилактические осмотры. Между тем, чем старше ребенок, тем сложнее реабилитация тугоухости. Среди причин обратиться к сурдологу — плохая реакция ребенка на звуки, просмотр мультфильмов на большой громкости, жалобы воспитателей на плохой слух у ребенка. Сначала лучше посетить врача-оториноларинголога, чтобы исключить лорзаболевания, и потом проверить слух у сурдолога. Первый скрининг занимает всего 15 минут, — напомнили в пресс-службе НКМЦ.

 

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Опубликовано 20 Июл 2018 в 15:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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