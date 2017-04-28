У орловского ТТП отобрали охотхозяйство

После вмешательства прокуратуры МУП «ТТП» расторгло охотхозяйственное соглашение. Внимание на проблему надзорное ведомство обратило после проверки КСП, в ходе которой были выявлены нарушения в деятельности МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие».

В частности, муниципальные предприятия создаются органами местного самоуправления для решения вопросов местного значения. Между тем, деятельность МУП «ТТП» по содержанию охотничьих угодий не решает каких-либо вопросов местного значения города Орла. И вишенка на торте — несмотря на недостаточность финансовых средств у транспортного предприятия в период с 2014 года по 2016 год затраты МУП «ТТП» на содержание охотничьего хозяйства составили более 1 млн 500 тыс. руб. При этом у МУП «ТТП» сложилась задолженность перед «Орелэнергосбыт» за предоставленные ресурсы в размере нескольких десятков миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ведомство потребовало от главы администрации Орла Андрея Усикова исключить деятельность по содержанию охотничье-рыболовного хозяйства из устава «МУП ТТП». В свою очередь глава горадминистрации уведомил директора «ТТП» о необходимости расторжения охотхозяйственного соглашения, а также исключения из устава незаконного вида деятельности.

В итоге МУП «ТТП» охотхозяйственное соглашение расторгло, а охотничьи угодья переданы под контроль и охрану КУ ОО «Орелоблохотучреждение».