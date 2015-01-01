У орловского «Зеленстроя» будет новый директор

Константин Федотов покинул пост генерального директора МУП г. Орла «Зеленстрой», он продолжит работу в качестве советника главы администрации города Андрея Усикова, пишут «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники.

Справочно: депутат горсовета Федотов занял этот пост в начале 2012 года. В составе МУП — лесопитомник «Андриабуж» площадью 50 га, тепличный комплекс площадью 2 га, фирменные магазины в Орле.