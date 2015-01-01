У орловского «Зеленстроя» будет новый директор

Константин Федотов покинул пост генерального директора МУП г. Орла «Зеленстрой», он продолжит работу в качестве советника главы администрации города Андрея Усикова, пишут «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники.

Справочно: депутат горсовета Федотов занял этот пост в начале 2012 года. В составе МУП — лесопитомник «Андриабуж» площадью 50 га, тепличный комплекс площадью 2 га, фирменные магазины в Орле.

 

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Опубликовано 30 Дек 2016 в 14:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 39

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