У орловской кошки нашли опасных паразитов

Специалисты лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования анализов плотоядных животных (кошки, собаки) на наличие гельминтозов. В итоге у кошки обнаружены яйца токсокар. Токсокароз — это весьма распространенное заболевание у кошек. Болезнь вызывает кошачья аскарида — токсокара. Практически каждая кошка подвержена заражению токсокарозом: яйца гельминтов зачастую переносятся с пылью и грязью, оседают на шерсти и лапах животного и попадают внутрь организма при вылизывании. Даже если кот никогда не выходит на улицу, это еще не гарантирует ему защиту от гельминтов(!), так как в некоторых случаях яйца аскарид приносятся в жилье на обуви хозяев.

Кроме того, паразиты могут проникнуть в организм животного через пищу — сырое мясо, рыбу, плохо промытые сырые овощи, а также при контакте с фекалиями зараженных животных. Известны случаи инфицирования через промежуточных хозяев — поедаемых кошками крыс и мышей, в теле которых личинки гельминтов не развиваются, но и не погибают. Главная опасность кошачьей токсокары состоит в том, что паразит способен проникать во все внутренние органы и, при отсутствии своевременного лечения, может вызывать тяжелые заболевания почек, сердца, легких, кишечника, которые в итоге приводят к смерти домашнего питомца.