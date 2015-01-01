У орловской «Спецавтобазы» в этом году может появиться еще один автогрейдер

В настоящее время в распоряжении МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» находится четыре грейдера, но один уже не пригоден к эксплуатации из-за износа.

Автопарк спецтехниким необходимо обновлять и модернизировать. В этом году будет рассмотрена возможность приобретения еще одного грейдера, чтобы в каждом районе города было по одной такой машине, сообщается на сайте мэрии г. Орла.

Как сообщил Дмитрий Зуев, начальник МКУ «Управления коммунальным хозяйством г. Орла», сейчас автопарк спецтехники «Спецавтобазы» насчитывает 61 единицу при необходимом количестве 135. Еще восемь единиц спецтехники выделяет ГУП «Дорожная служба».