У орловской жилинспекции теперь полномочий до «х»

Перечень полномочий орловской жилинспекции пополнил новый пункт под буквой «х». Соответствующее постановление № 83 от 13.03.2017 опубликовано на официальном портале Орловской области. Теперь жилинспекция будет следить и за соблюдением обязательных требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов, а также условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных ресурсов и что очень важно — обоснованностью размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов.

Напомним, обширный перечень того, за чем следит жилинспекция, включает: надзор за жилыми помещениями, их использованием и содержанием; использованием и содержанием общего имущества; за порядком переустройства и перепланировки жилых помещений; за управлением многоквартирными домами и т. д. С полным перечнем полномочий областной жилинспекции, обозначенными буквами алфавита от «а» до «х», можно познакомится на портале Орловской области.