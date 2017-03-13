У орловской жилинспекции теперь полномочий до «х»

Перечень полномочий орловской жилинспекции пополнил новый пункт под буквой «х». Соответствующее постановление № 83 от 13.03.2017 опубликовано на официальном портале Орловской области. Теперь жилинспекция будет следить и за соблюдением обязательных требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов, а также условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных ресурсов и что очень важно — обоснованностью размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов.

Напомним, обширный перечень того, за чем следит жилинспекция, включает: надзор за жилыми помещениями, их использованием и содержанием; использованием и содержанием общего имущества; за порядком переустройства и перепланировки жилых помещений; за управлением многоквартирными домами и т. д. С полным перечнем полномочий областной жилинспекции, обозначенными буквами алфавита от «а» до «х», можно познакомится на портале Орловской области.

 

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Опубликовано 14 Мар 2017 в 16:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 45

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