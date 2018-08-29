У орловца изъяли контейнер с наркотиками

Орловские полицейские установили подозреваемого в незаконном хранении наркотического вещества в крупном размере.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли контейнер и свертки с запрещенным веществом растительного происхождения у жителя Орла.

Как сообщает УМВД по Орловской области, поступила оперативная информация, что 22-летний орловец причастен к хранению наркотических веществ растительного происхождения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий молодого человека остановили на улице. При нем обнаружили контейнер и сверток с веществом растительного происхождения, а также части растений. Обнаруженное изъяли и направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр регионального УМВД.

Согласно проведенному исследованию, у орловца находилось при себе более 227 граммов марихуаны.

Как пояснил подозреваемый, в одном из районов области он обнаружил растущую коноплю и впоследствии использовал ее для приготовления наркотического вещества.

Следователями следственного отдела СУ УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере, а также незаконное хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.