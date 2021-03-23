23 марта 2021



У орловца отобрали автомобиль в счет погашения кредита

Житель города Орла задолжал 212 тыс. рублей одному из банков. В добровольном порядке имеющуюся задолженность он не оплатил и в результате лишился автомобиля.

Как сообщает УФССП по Орловской области, судебный пристав-исполнитель применил к должнику комплекс мер принудительного исполнения.

В частности, было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, а также постановление об ограничении его выезда за пределы Российской Федерации. Однако гражданин продолжал уклоняться от оплаты кредитной задолженности.

Было установлено, что должнику на праве собственности принадлежит автомобиль марки Лада GRANTA. Автомобиль изъяли. В случае, если гражданин не предпримет мер к добровольной оплате долга, транспортное средство передадут на реализацию в счет погашения кредита.

 

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Опубликовано 23 Мар 2021 в 14:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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