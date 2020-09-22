У орловцев чуть больше месяца на уведомление сотрудников

До 31 октября все работники должны быть уведомлены о возможности перехода на электронные трудовые книжки (ЭТК). Этот “дедлайн” установлен неспроста. До 31 декабря 2020 года работники должны определиться со способом заполнения и хранения сведений о своей трудовой деятельности: выбрать электронную или бумажную трудовую книжку.

Гражданам, решившим перейти на ЭТК, уже сегодня доступна электронная выписка на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru и Портале Государственных услуг. Документ придет в личный кабинет на www.gosuslugi.ru . Он будет юридически значимым, поскольку содержит электронную подпись Пенсионного Фонда.