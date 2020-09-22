22 сентября 2020



У орловцев чуть больше месяца на уведомление сотрудников

До 31 октября все работники должны быть уведомлены о возможности перехода на электронные трудовые книжки (ЭТК). Этот “дедлайн” установлен неспроста. До 31 декабря 2020 года работники должны определиться со способом заполнения и хранения сведений о своей трудовой деятельности: выбрать электронную или бумажную трудовую книжку.

Гражданам, решившим перейти на ЭТК, уже сегодня доступна электронная выписка на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru и Портале Государственных услуг. Документ придет в личный кабинет на www.gosuslugi.ru . Он будет юридически значимым, поскольку содержит электронную подпись Пенсионного Фонда.

 

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Опубликовано 22 Сен 2020 в 13:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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