У орловцев есть шансы сохранить картофель до зимы

Для того чтобы вырастить хороший урожай картофеля, нужно иметь качественный семенной материал. Поэтому очень важно уметь хранить его правильно, а именно так, чтобы он не терял своих посевных качеств. Для этого нужно соблюдать следующие правила хранения:

1. Для длительного хранения выбирают хорошо подсушенный, в течение нескольких дней картофель, желательно озелененный. Озеленение позволяет семенному картофелю бороться с грибковыми заболеваниями.

2. Погреб или любое помещение для хранения нужно продезинфицировать, удалить всех вредных насекомых, затем убрать все споры плесени. Помещение должно быть в идеальном состоянии примерно за 25-30 дней до закладки семенного картофеля.

3. Семенной картофель желательно хранить при стабильной температуре в пределах +2…+4, если температура начнет опускаться, то крахмал, который содержится в клубнях семенного картофеля начнет переходить в сахар. А если температура упадет ниже отрицательных значений, то картофель подмерзнет. При повышении температуры на пару градусов картофель начнет расти в самом хранилище.

4. Далее – влажность, ее нижний предел – это 70%, если влажность будет ниже, то клубни начнут высыхать и увядать, активно испаряя влагу.

5. Для усиления иммунитета, обеспечения продолжительности хранения и повышения всхожести семенного клубня его можно обработать любым фунгицидным препаратом. После обработки непосредственно перед закладкой на хранение семенной картофель необходимо обязательно высушить с обеих сторон.

6. Семенной картофель лучше и удобнее всего хранить в ящиках, имеющих решетчатые бока и такое же дно. Это позволит свободно циркулировать воздуху. Ящики не стоит ставить вплотную друг к другу – расстояние должно быть равным 12-15 см, но в незначительных по объему помещениях сдвигать их можно и поближе.

Во время зимы периодически следует проводить сортировку, как только появляются разлагающиеся клубнеплоды. Удалять нужно и все, что соприкасается с ними. Неприятный запах и появление мелких мушек также свидетельствуют о гнили. Картошку следует тщательно перебрать, удаляя все зараженные и больные экземпляры. Часто хранение картофеля зимой осуществляется вместе с другими овощами. Но хорошо он чувствует себя только рядом со свеклой. Другие овощи ускорят процесс гниения, — напомнили в пресс-службе референтного центра Россельхознадзора.