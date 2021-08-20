У орловцев изъяли и уничтожили 56 свиней

На Орловщине у кабанов опять обнаружили африканскую чуму свиней. В связи с регистрацией АЧС в дикой фауне на территории Хотынецкого и Знаменского районов по указу губернатора № 361 было организовано изъятие поголовья свиней и продуктов животноводства в личных подсобных хозяйствах граждан. В 20-километровой угрожаемой зоне по АЧС специалистами Россельхознадзора орловцам были вручены уведомления о запрете вывоза, реализации свиней и продукции свиноводства, заготовки на территории угрожаемой зоны и вывоза кормов, осуществления всех видов охоты. Всего было изъято и уничтожено 56 свиней.

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, за нарушение правил борьбы с особо опасными болезнями животных в отношении трёх граждан составлены протоколы.