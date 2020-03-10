У орловцев не будут спрашивать персональные данные в ходе переписи

В эпоху Интернета проблема защиты личной информации приобретает особое значение. Поэтому переписные листы Всероссийской переписи населения будут полностью анонимны. Статистики работают с цифрами, чтобы на их основе выявить существующие тенденции, а главным принципом переписи населения является самоопределение. Иначе говоря, статистики верят людям на слово, ведь все данные заносятся в переписные листы со слов респондентов, и никаких документов, подтверждающих сведения, не требуется.

«Мы работаем с подробной, но деперсонифицированной информацией: в анкетах Всероссийской переписи населения нет вопросов об имени человека и о размере его доходов. Пользователи портала «Госуслуги» и переписчики будут заносить в электронные переписные листы только обезличенную информацию», — отметил руководитель Росстата Павел Малков.

Результаты переписи населения не будут передаваться ни в налоговую службу, ни в Пенсионный фонд, ни в любые другие ведомства. За всю историю статистики в России не было ни одного случая утечки информации. После публикации итогов ВПН-2020 заполненные респондентами переписные листы подлежат уничтожению.

Благодаря ВПН-2020 жители смогут не только узнать точную численность населения и национальный состав, но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие в их регионах, городах и селах. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также можно будет ответить на вопросы на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).