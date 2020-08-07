У орловцев появится «карта жителя»

В регионе идет подготовка проекта «карта жителя Орловской области». Суть проекта в том, что обычная банковская карта системы «Мир» будет дополнена нефинансовыми сервисами. В регионе появится совершенно новый инструмент, созданный специально для местных. Планируется запустить проект до конца текущего года. На первых порах пользоваться «картой жителя» смогут только льготники, — сообщили в пресс-службе облправительства.

На «карту жителя» будут зачисляться социальные выплаты, и при этом у нее будут функции транспортной карты для пассажиров, имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте. В дальнейшем функционал «карты жителя» будет расширен. Не дожидаясь старта проекта решено начать информирование граждан о новом инструменте. К моменту запуска люди должны уже понимать, что за продукт им предлагают, и чем он может быть им полезен.