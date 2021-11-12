12 ноября 2021



У орловцев спросили мнение насчет парка Победы. Но как-то странно

На своих аккаунтах в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм» мэр Орла Юрий Парахин опубликовал видеопрезентацию второго этапа благоустройства парка Победы. Как пояснили в пресс-службе, за два года 13,5 га уже превратились в благоустроенную площадку для разновозрастного отдыха. Сейчас здесь расположены спортивные и детские площадки, дорожки для бега и велодорожки, зона фудкорта. Вся территория доступна для маломобильных групп населения.

Второй этап, старт которому планируется дать в 2022 году по концессионному соглашению, охватит ещё 12 га ближе к Орлику. Предполагается создать ещё одну парковку на 488 машиномест, организовать верёвочный парк, сцену и смотровую площадку, горки и аттракционы, детский центр и игровую площадку, зону тихого отдыха с перголами и гамаками, спортивную площадку с ледовой ареной и площадкой для волейбола, кафе и торговые площадки. Деревья будут подсвечены и собраны в лабиринт.

Однако это всё – предварительные предложения. Мэр призвал жителей не оставаться в стороне и высказать своё мнение о том, что хотелось бы видеть в парке Победы в рамках второго этапа его благоустройства и что, возможно, следует доработать в первом этапе. Предложения мэр Орла принимает в комментариях и в личных сообщениях на своих аккаунтах в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм». Журналисты “Орловской среды” попытались оставить предложения в сети ВК, однако там комментарии были отключены. Интересный способ собирать предложения — отключить такую возможность. Такого в новейшей истории Орла еще не было.

UPD 18.28: Квест пройден! Коллеги-журналисты объяснили, как можно оставить комментарий к фильму. Для этого нужно запустить видеозапись (при этом комментарии все еще будут не доступны), затем щелкнуть по названию фильма, чтобы запись открылась в отдельном окне. И только на этом этапе пользователям откроется возможность оставлять комментарии. К моменту внесения этой поправки фильм посмотрели более 1500 раз. Комментариев ноль. То есть ни один из полутора тысяч зрителей не смог пройти квест и догадаться, как оставить комментарий к видеозаписи.

 

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Опубликовано 12 Ноя 2021 в 17:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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