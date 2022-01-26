У советника орловского губернатора прошли обыски

№3 (672) от 26 января 2022 г.

24 января прокуратура Орловской области сообщила о проведении обысков у Сергея Лежнева — советника губернатора Андрея Клычкова. Обыски проходили по десяти адресам — по месту работы и жительства советника — в Орле и Белгороде, а также его окружения, в рамках расследования уголовного дела о растрате 179 миллионов бюджетных рублей, выделенных на реконструкцию Красного моста. Напомним, уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки.

«Под председательством прокурора Орловской области состоялось межведомственное оперативное совещание, на котором заслушан ход расследования данного уголовного дела. В совещании приняли участие начальник УФСБ России по Орловской области Вячеслав Князьков, начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков, работники прокуратуры области и правоохранительных органов.

Установлено, что с ООО «Ремспецмост» как с подрядной организацией были заключены контракты по реконструкции Красного моста и моста «Дружбы» в г. Орле, а также моста в Ливенском районе.

Участники совещания отметили, что в ходе расследования уголовного дела усматривается возможная причастность к хищению бюджетных средств, выделенных на реконструкцию мостов в г. Орле и моста в Ливенском районе, советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева и аффилированных ему лиц», проинформировала прокуратура области.

Как сообщается на сайте Kommersant.ru, «собеседник в орловских правоохранительных органах рассказал «Ъ», что наибольшие вопросы у следствия вызвал один из «близких друзей» Сергея Лежнева.

По версии правоохранителей, он возглавляет одну из белгородских фирм-однодневок, на счета которых «Ремспецмост» якобы выводил средства орловских госконтрактов. Обыски прошли у всех руководителей компаний, которые почти не вели деятельности и при этом получали деньги от «Ремспецмоста». Но некоторые из учредителей или руководителей этих компаний оказались вхожи «в близкое окружение» Лежнева».

«Ъ» отмечает также, что внимание силовых структур привлек не только Сергей Лежнев, но и его брат Александр, который сейчас находится под судом в Москве по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество.

По версии следствия, Александр Лежнев, которого активно защищает брат, вместе с рядом других фигурантов — экс-сотрудником ФСБ и прокурором — пытался получить порядка 100 млн руб. у руководителя крупной компании АО «Национальное радиотехническое бюро» за предотвращение проблем с проверяющими и правоохранительными органами, которые они, как полагают в СКР, сами и организовали.

«Политолог Владимир Слатинов полагает, что обыски нанесли по Андрею Клычкову «чудовищной силы удар», пишет Kommersant.ru: «Белгородский блогер без серьезного опыта управленческой да и политической работы, сделавший себе имя на критике всесильного тогда губернатора-тяжеловеса Евгения Савченко, стал одним из самых влиятельных людей на Орловщине. Но он не сумел выстроить отношения ни с местными элитами, ни со СМИ».

«Помимо лояльности Клычкову и быстро заработанной одиозности вокруг Лежнева стал формироваться шлейф слухов о лоббизме в отношении белгородских фирм, зачастивших на Орловщину за госзаказами. Насколько эти предположения обоснованы, разберется следствие. А кадровая политика Андрея Клычкова оказалась провальной: осужден бывший глава областного департамента строительства и ЖКХ, передано в суд дело экс-главы регионального департамента здравоохранения, под уголовным делом мэр Орла, — напоминает господин Слатинов. — Андрея Клычкова долгое время спасало то, что он выступал как «договорный» губернатор, прошедший по «квоте КПРФ». Кроме того, для Кремля системный Клычков намного привлекательнее представителей радикального крыла партии. Но после столь многочисленных скандалов и кадровых провалов поддержка Клычкова для Кремля становится обременительной».

Сам губернатор Клычков по поводу обысков у своего ближайшего друга и соратника выразил недоумение: «Вы торопитесь, я пока не знаю никаких деталей, будем смотреть по обстоятельствам, давайте не будем торопить события, будем разбираться. Есть определенные порядки, и вот они реализуются, проверка проводится. Другой информации пока нет», — сказал Клычков, отвечая на вопрос корреспондента «Орловских новостей».

Лежнев также прокомментировал информацию о себе в телеграм-канале «ОН»: «Никакого отношения директора или учредители компаний (которые мне показали) к моему близкому окружению не имеют. Коллеги, пожалуйста, не надо выдумывать».

Что на самом деле окажется выдумкой, а что — чистой правдой, мы можем узнать уже в самое ближайшее время: по результатам межведомственного оперативного совещания, прошедшего накануне, прокурор области Владислав Малкин дал поручения об активизации расследования уголовного дела.

Колонка редактора

Татьяна Филёва, главный редактор газеты «Орловская среда»

Сообщение прокуратуры Орловской области об обысках у советника губернатора Клычкова Сергея Лежнева, безусловно, стало новостью недели номер один. И снова вывело Орловскую область в федеральную повестку. И снова по негативному поводу. Собственно, сам Лежнев – и как личность, и как чиновник относительно невысокого уровня – мало кому интересен за пределами региона. Но тот факт, что прокуратура инициировала оперативные мероприятия в отношении одного из самых близких к губернатору Клычкову функционеров, является дурным знаком для Клычкова. Тем более, что Лежнев, который пока проходит по уголовному делу о хищениях в ходе ремонта Красного моста как свидетель, – не единственный его протеже, над которым навис дамоклов меч.

Второй из приближенных к губернатору – мэр Орла Юрий Парахин – уголовными делами просто оброс. И в отличие от Лежнева имеет статус обвиняемого – пока что по делу о знаменитой «тещиной дороге». А еще есть дело о дроблении бизнеса (то есть о возможном уходе от налогов афиллированных Парахину фирм), и не исключено, что и в нем Парахин обретет тот или иной статус. А если силовики захотят копнуть, откуда вообще у Парахина взялся бизнес, равно как и многочисленная недвижимость, которой он, разумеется, формально не владеет (как тем же «тещиным домом»), то может возникнуть еще не одно дело – было бы, как говорится, желание.

А еще есть подсудимый Залогин и осужденный Блохин, которые тоже в свое время были особами, весьма близкими к губернатору.

Словом, как отмечают многочисленные эксперты, кольцо вокруг Клычкова сжимается.

«Обыски у Лежнева – это конец репутации Клычкова», — отметил в комментарии изданию «Клуб регионов» орловский журналист Владимир Панфилов. При этом Панфилов высказал уверенность, что после «дела Лежнева» правоохранители серьезно возьмутся и за мэра Парахина, который продолжает занимать должность, несмотря на то что является фигурантом нескольких уголовных дел, пишет «Клуб регионов».

Издание также цитирует комментарий депутата Орловского облсовета Виталия Рыбакова, который сообщил, что по его, «так сказать, агентурным данным, Клычкову еще до нового года предлагали избавиться от токсичного Лежнева, потому что одно дело – проводить следственные действия у советника губернатора Орловской области и другое дело – у бывшего советника. Но товарищ Клычков добрых советов не послушал. Почему он это делает? На мой взгляд, его держат кандалы обязательств, которые он взял на себя в обмен на что-либо».

Не знаем, чем Клычков обязан советнику Лежневу и мэру Парахину, но держать с своем окружении столь одиозных персонажей, на наш взгляд, не только риск для репутации – ее уже давно подточили те же развороченные мосты, убитый муниципальный транспорт, разваленное здравоохранение и прочие прелести клычковского правления. В данном случае Клычков рискует не только своим политическим настоящим, но, возможно, и будущим. Не случайно еще в сентябре этого года, после задержания подрядчика по ремонту Красного моста, тот же Владимир Панфилов заявил, что Клычкову следовало бы бежать из региона. Но губернатор, как видим, бежать не собирается. Зато к «бегству» приготовился мценский мэр Сергей Волков, который в ближайшее время покинет свою должность (он был избран депутатами Мценского горсовета буквально в сентябре), чтобы перебраться на работу во Владимирскую область. Что заставило мценского градоначальника неожиданно сменить место дислокации, мы пока доподлинно не знаем, но уверены, что просто так покидать мэрское кресло, на которое его усиленно проталкивал лидер орловских единороссов Музалевский, Сергей Волков точно не стал бы. Поэтому, скорее всего, в ближайшем будущем наш ждут весьма интересные события, за которыми мы будем наблюдать и делиться нашими наблюдениями с читателями «Орловской среды»