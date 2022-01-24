24 января 2022



У советника орловского губернатора Сергея Лежнева прошли обыски

При координирующей роли прокуратуры в рамках расследования уголовного дела о растрате бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Красного моста в г. Орле, прошли обыски.

На контроле органов прокуратуры Орловской области находится ход и результаты расследования уголовного дела по факту растраты бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Красного моста в г. Орле.

Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки.

Под председательством прокурора Орловской области состоялось межведомственное оперативное совещание, на котором заслушан ход расследования данного уголовного дела.

В совещании приняли участие начальник УФСБ России по Орловской области Вячеслав Князьков, начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков, работники прокуратуры области и правоохранительных органов.

Установлено, что с ООО «Ремспецмост» как с подрядной организацией были заключены контракты по реконструкции Красного моста и моста «Дружбы» в г. Орле, а также моста в Ливенском районе.

Участники совещания отметили, что в ходе расследования уголовного дела усматривается возможная причастность к хищению бюджетных средств, выделенных на реконструкцию мостов в г. Орле и моста в Ливенском районе,  советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева и аффилированных ему лиц.
По результатам обсуждения Владиславом Малкиным даны поручения об активизации расследования уголовного дела.
Сегодня, 24 января, при координирующей роли прокуратуры в г. Орле и г. Белгороде проведены обыски по более чем 10 адресам, в том числе по месту работы и жительства Лежнева и его окружения.
Ход и результаты расследования уголовного дела остаются на контроле прокуратуры.

По информации прокуратуры Орловской области

 

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Опубликовано 24 Янв 2022 в 11:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 77

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