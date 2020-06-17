«У вас там всё в порядке со здоровьем?»

№21 (600) от 17 июня 2020 г.

Наконец-то дождались! Четырёхлетняя амнезия отступила, дав дорогу яркому коллективному просветлению! Наш замечательно трудолюбивый депутатский корпус вдруг вспомнил о плачевном, если не сказать катастрофическом положении двух театров, которые «тщательно и с любовью» за немалые (выделенные федеральным центром) деньги практически прикончили к 450-летию города, как, впрочем, и все остальные юбилейные объекты. То, что огромные деньги элементарно разворованы — это факт, не требующий доказательств. Само собой, никто не был наказан и никто не возместил убытки. Провинциальные чиновники почему-то считают федеральные средства подарком с небес, делая вид, что не знают, что это такие же бюджетные деньги, а стало быть деньги налогоплательщиков.

Но речь сейчас не об этом, а о том, что на носу выборы и на повестке не оказалось более горячей темы, где депутаты могли бы продемонстрировать во весь рост поистине отеческую заботу о культурном уровне населения и публично заклеймить позором назначенного вора, который, по всей вероятности, отделается лёгким испугом. Какие тирады! Какой шлейф возмущения! Создаётся впечатление, что четыре года назад всё было прекрасно, и вот только теперь вся наша «элита» заглянула в давным-давно распахнутое окно преступных ошибок и недоделок, даже не давая себе труда вспомнить, что проблему должно решать тогда, когда она возникает. Так и хочется задать любимый вопрос непотопляемого советника губернатора товарища Лежнева: «А где вы были?».

Я не буду вдаваться в подробности – они все на слуху. Меня возмутил способ восстановления объектов опять за счёт населения! Поддержать деньгами граждан в период эпидемии невозможно – бюджет треснет, а выделять дополнительные бюджетные средства на повторный ремонт – это нормально, если не сказать гениально! Нет, ребята! Вы слишком хорошо устроились! Латать свои ошибочные дыры вы обязаны исключительно из своих личных средств. Все, кто принимал решения, кто послушно за них голосовал, кто подписывал акты приёмки по устной просьбе вышестоящего начальства (кстати, делает это обычно или круглый идиот, или тот, кто в доле), само начальство, бесчисленное множество чиновных молчальников и т.д. До тех пор, пока власть во всех её проявлениях не будет отвечать за свои прегрешения своим – кровным, а не бюджетным – рублём, воровство не прекратится! Кстати, и деньги пора платить за реальную работу, а не за должность! А депутатский корпус подлежит кардинальной смене, необходим приход свежих (отнюдь не всегда молодых по возрасту) сил, которые действительно будут отстаивать интересы НАРОДА и противостоять глупости и дилетантизму, которые, по словам замечательного артиста Александра Анатольевича Ширвиндта, шагают по планете. Теперь в самую пору вспомнить о них любимых.

Не успели отменить кое-какие ограничения в изоляции, как тут же вылезли на поверхность вопросы строительства и «благоустройства» территорий! Ну всё правильно! Это самые благодатные сферы деятельности где, по слухам, с успехом осваивают и присваивают деньги. Нам упорно навязывают «единственно правильное» решение комфортной городской среды – это когда больному дураку позволяют посидеть на лавочке, поставленной на плохо уложенной дорогущей плитке, которую необходимо перекладывать три раза в год на одном и том же месте за бюджетные деньги, в окружении пней от аккуратно и с любовью вырубленных деревьев. Объясняю: больному потому, что благодаря авангардной оптимизации медицины, созданной исключительно, чтобы угробить человека, здоровым быть не представляется возможным, а дураку по причине такой же чудной оптимизации образования. Низкий поклон всем уже упомянутым депутатам, дружно проголосовавшим за этот интеллектуальный бред.

А наш вечно юный губернатор тем временем с неподдельной гордостью объявил, что обновлённый детский парк досрочно будет сдан в эксплуатацию, а город Орёл скоро станет европейским. Ух!!!ты!!! Позволю себе с европейским будущим Орла не согласиться! Во-первых, ни в одном городе Европы даже самый высокопоставленный чиновник не позволит себе какие-либо «усовершенствования» в историческом центре! За эти действия он может не только лишиться должности, но и получить реальный срок. А у нас – вольница! Во-вторых, ни в каком городе не укладывают плитку километрами. Для европейцев это слишком дорого, потому что они укладывают плитку, не нарушая технологии, а у нас «авось да нябось!». В-третьих, в Европе уже давно не делают детских парков. Там детские площадки в шаговой доступности распределяются равномерно по районам. И, самое главное, там холят и лелеют индивидуальность, аутентичность городов, так как только это привлекает туристов, давая возможность именно из сохранения оригинальной архитектуры, быта и традиций извлекать прибыль. И им даже в голову не придёт переделать свой город в российский, чтобы эту прибыль увеличить. И, наконец, никто не решится объявлять общефранцузский конкурс на лучший проект благоустройства Булонского леса. А у нас, вероятно для ещё более быстрого вступления на европейский путь, заботливый губернатор порадовал несчастный малый бизнес заявлением, что не допустит установку устаревших аттракционов в парках Орла. Предпринимателям предложено или выметаться с насиженных территорий или обновлять оборудование. Мудрое решение! Особенно сейчас, когда ни у кого нет средств не только на модернизацию, но и на саму жизнь! И тут напрашивается вопрос о проектировании детского парка – любимого детища губернатора. Если необходимо было установить современные, разнообразные аттракционы, то почему проектирование началось «от фонаря» с плиточных аллей, по которым КАМазы могут ездить? Профессионал начал бы с подбора аттракционов, уточняя их размеры, подходы к ним, подводку коммуникаций, безопасные расстояния из-за изменений размеров при эксплуатации, размещения касс, избегая столпотворения. Продумал бы их очерёдность с учётом возраста и игрового сценария в целом, нашёл бы поставщиков и заключил договоры и только потом приступил бы к собственно проектированию парка, подстраиваясь под аттракционы и обыгрывая их присутствие, учитывая все нюансы размещения развлекательных зон! Ни в одном представленном на общественное обсуждение проекте аттракционы обозначены не были. Сейчас можно разглядеть три одинаковые площадки, довольно тесно расположенные друг к другу, и достаточно трудно представить себе, что на них будут работать разные аттракционы. Эти действия напоминают некоторых людей, которые на полном серьёзе говорят, что сначала сделают в доме ремонт, а потом расставят мебель. Оказалось, что главным в «преображении парка» была вырубка деревьев, укладка плитки и рулонных газонов с вопиющим нарушением технологии, во всяком случае, на берегу. Ведь основная сложность укладки при подготовке почвы под газон – в вытравливании её с целью недопущения прорастания сорняков. Сейчас склоны сплошь покрыты сорняками, впору коров пасти или заготавливать сено, потому как косить траву придётся не реже раза в неделю. Я прекрасно понимаю причину любви чиновников всех уровней к «благоустройству», а не к образованию или медицине. Развивать образование очень невыгодно, так как будет уменьшаться плодородный слой обывателей. Ведь именно они являются движущей силой любых выборов. Их можно уговорить, запугать, подкупить, потому что для них целью жизни является покой. Почти каждый из них мечтает просидеть свою драгоценную жизнь на золотом унитазе. В принципе ничего плохого в этом нет, но их равнодушие часто приводит к трагедиям. И вот теперь опять предлагают решать судьбу территорий простым большинством голосов. Я тут как-то наткнулась на высказывание некоего Иосифа Египетского: «Мнение большинства не всегда верно. Ни миллиард мух, ни два, ни три, ни даже больше… не убедят меня, что г..но – это вкусно». Мне кажется, пришла пора расставить приоритеты, перестав «собянить» наш город. Как бы ни выносили нам мозг заезжие губернаторы, утверждая, что нам дарят деньги на определённые места, например, фонтан в сквере Ермолова, верить этому не стоит. Никакой банк не будет самостоятельно озадачиваться благоустройством невесть какого Урюпинска. Деньги никогда не дарят – их выделяют на то, что просят. Это значит, что администрация делала заявку именно на фонтан, а не на реставрацию памятника архитектуры федерального значения «Торговые ряды», памятников архитектуры на улице Салтыкова-Щедрина, музеев Н.С. Лескова, Л.Н. Андреева, на восстановление изуродованной улицы Ленина и т.д. – перечислять можно долго. Орёл интересен своим прошлым, как бы кому-то это ни не нравилось! И если мы по-прежнему будем «развивать» его, нещадно разрушая, а, зачастую, уничтожая прошлое, то город окончательно потеряет своё лицо и уже никогда никому не будет интересен. И вообще, господа чиновники, займитесь, наконец, грязной работой: устройством ливнёвок, ветхим жильём, ремонтом дорог, строительством и возвратом утраченных больниц, возвратом закрытых из соображений экономии сельских школ, устройством не частных городских туалетов (идея с остановками просто чудовищна по своей глупости!) и пр. Что вы всё про роскошь да про роскошь, когда ваш дом полон клопов?! Не надо на заседаниях бороться за чистоту — пора брать веник!

Недавно наш президент подарил нам всем классную фразу-вопрос. Мне он так понравился, что всё время вертится на языке в страшном желании задать его орловской правящей элите, анализируя результаты её праведной работы: «У вас там всё в порядке со здоровьем?» Я уверена, что каждый сможет перевести эту фразу на общедоступный русский язык.

С уважением ко всем представителям власти,

Людмила Парицкая, гражданка России.