«У вас в городе одни красные и белые!»

№13 (506) от 11 апреля 2018 г.

С апреля 2018 года для производителей местной продукции – владельцев личных подворий и малых предприятий – ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в Орле перестают быть бесплатными. Об этом крестьянам сообщили в администрации Орла.

На встрече с владельцами личных подсобных хозяйств (ЛПХ) чиновники также пытались продавить незаконные, по нашему мнению, изменения в постановление, которые обязывают торгующих скоропортящейся (животноводческой) продукцией использовать торговые палатки на колесах (тонары), автолавки и автоприцепы. Постановлением правительства Орловской области от 15.02.2018 № 66 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 5 марта 2011 года № 68 «Об утверждении Порядка организации деятельности ярмарок на территории Орловской области» на ярмарке разрешается торговля скоропортящимися продуктами исключительно при использовании автоприцепов, автолавок, тонаров, оснащенных холодильным оборудованием и холодильными витринами. Таким образом чиновники «во имя и на благо» фактически запретили холодильники, которые не так давно сами же требовали приобрести. Уточним, что в поправках говорится об отмене бесплатной торговли, в том числе для «граждан, в случаях предъявления справки органов социальной защиты населения о признании их малоимущими».

«Требования спускаются сверху. С годами они укоренились»

Мы чиновников понимаем: сказать крестьянам в лоб, что они обязаны приобретать дорогостоящий транспорт и оборудование, а также платить за место на прежде бесплатной ярмарке, они побоялись. Поэтому начался спектакль.

Главным героем представления стал не присутствовавший на встрече заместитель главы администрации города Игорь Краличев (что удивительно, ведь встреча была организована для торгующих в Орле), а руководитель областного департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин. По этой причине приглашенные заметно нервничали и, как оказалось, не напрасно.

Состав президиума также ничего хорошего не обещал: кроме чиновников с бесстрастными лицами здесь присутствовали представители двух надзорных ведомств – Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Ну и в качестве второстепенных героев – представители торгово-промышленной палаты и немного депутатов.

Парахин начал, как всегда, издалека. Те, кто знаком с «творчеством» этого чиновника-виртуоза, знают: для того чтобы понять, что на самом деле имеет в виду этот представитель областной власти, придется проявить недюжинную мыслительную активность, поэтому зал замер и прислушался.

– Меня зовут Парахин Геннадий Павлович, – завел речь Парахин, – я руковожу департаментом… отвечаю за развитие промышленности и торговли, общепита, лицензирование алкоголя, цветных и черных металлов.

В ответ из зала последовала реплика:

– Вот это нас меньше всего интересует!

Далее приводим речь Парахина с некоторыми сокращениями, потому что для всех парахинских мыслеформ газетной полосы, увы, не хватит. Неповторимый стиль языка Парахина не редактируем.

– Что касается ярмарочной торговли. На сегодняшний день почему-то идет информация немножко искаженная. Мы вот эту работу начали еще в 17-м году, очень внимательно изучали, что делается на ярмарках, сколько производителей, какие, что делается в соседних регионах. Изучали весь федеральный округ. У нас идут постоянные совершенствования законодательства. То есть к нам приходят федеральные документы, согласно которым мы должны принять как органы исполнительной власти определенные действия. Организация торговых объектов, и также совершенствования законодательства как регионального, так и муниципального. Все! Выкрики прекращаем! Я рассказываю для всех одновременно. Какие мы преследовали основные задачи, которые должна преследовать любая ярмарочная торговля в интересах людей и бизнеса. Какие у потребителя основные желания и что потребителю нужно. Это купить недалеко от своего дома, купить подешевле и качественную продукцию. Чтоб, не дай бог, не нарваться на неприятную ситуацию, но помимо этого существует еще очень серьезный критерий – это обеспечение безопасности. Начну с безопасности. Именно вопросы безопасности у нас на сегодняшний день вызывают очень серьезные опасения – та ситуация, которая сложилась на этой ярмарочной торговле. У нас на площадках особенно плохая ситуация там на Металлургов, там, на Комсомольской, у нас уже не соблюдаются никакие нормативы по расстоянию между рядами. То есть если, не дай бог, какая-то чрезвычайная ситуация, там могут быть совершенно непредсказуемые последствия. Это во-первых, во-вторых, там полный беспорядок, потому что большое количество мы видим людей, которые в общем-то. Которые не производятся на территории Орловской области, и они торгуют там большими площадями, нарушают все правила, выставляют свои лотки, закрывают улицы, эти проходы и так далее. Очень серьезные опасения у нас были по ярмарке на Приборостроительной по антитеррористическим мерам. Именно поэтому были приняты вот эти решения по закрытию, сейчас мы вопрос закрыли по нему. Выход нашли. Сейчас идут процедуры, и они должны закончиться в августе месяце. Мы отметили, что у нас очень серьезные идут нарушения как со стороны ветеринарного надзора, так и со стороны Роспотребнадзора. Это касается товаров скоропортящихся. Молоко, мясо, рыба, сырые яйца… Поэтому здесь жесткие требования по наведению порядка. Эти требования нам спускаются сверху. С годами они укоренились. Чтобы решать эту проблему, мы решили путем не запрета, а путем создания условий для того, чтобы все это можно было соблюсти, таких условий, чтобы была возможность выбора у продавцов, созданы будут механизмы, по которым продавцы могут пойти, для этого мы организовали семь площадок для начала, сейчас еще площадки будут организовываться, эту политику мы будем продолжать. Мы абсолютно убеждены, что чем больше площадок для ярмарочной торговли, тем удобнее для производителей и покупателей. Мы смотрели, чтоб это не были голые площадки, а еще были специализированные площадки, на которых можно вести торговлю скоропортящимися товарами. Мы создали уже около 700 дополнительных торговых мест, причем разной категории. Мы такие условия создали, торговых мест в несколько раз больше той потребности, которая есть. У всех выбор очень широкий. Теперь у нас наступает весенне-летний сезон, к сожалению, это совпало с тем, что очень сильно ужесточаются меры по безопасности, поэтому мы и предприняли меры, чтобы все это дело на сегодняшний день упорядочить. Никто ничего не закрывает, никто ничего не ликвидирует, мы просто говорим о том, что торговлю на ярмарке необходимо привести в соответствие с законодательством РФ и обеспечить условия, чтобы у нас реализовывались продукты безопасные. Мы еще увидели, что без организатора этой ярмарочной торговли нам не обойтись. Поэтому мы искали, кто может выступить в качестве организатора, который дополнительно будет создавать условия, развивать, объявили конкурсы. На сегодняшний день у нас оператором определена торгово-промышленная палата. Две женщины красивые вот там сбоку сидят. Вы можете задать им вопросы, как они дальше будут создавать вам условия. Но я сразу хочу сказать, как я ни хорошо отношусь в ТПП, мы сейчас ищем альтернативных организаторов по разным площадкам. Мы считаем, что организаторов торговли должно быть не один, а несколько. Конкуренция, обмен опытом, есть уже интересанты, не исключено, что будем новые конкурсы проводить. Еще что я хотел бы сказать…

Это коснется не только города Орла, всех 65 площадок на территории области.

«Вы к людям, как к быдлу, относитесь!»

Из зала:

– Вы конкретного ничего не сказали! О чем вы говорили?

– Я вам сказал о той политике…

– Вы скажите об изменениях, какие будут изменения? То, что вы говорите, мы это все знаем! Это было ни о чем! Вы для людей ничего не сделали! На ярмарке руки негде помыть! Туалетов нет! Вы к людям, как к быдлу, относитесь! Мы там стоим потому, что жить не на что, потому что работы в Орловской области нет! Мы не с жиру там стоим! Гипермаркетов в Орле уже больше, чем людей. Покажите бумаги, мы ничего не видим!

Бумаги Парахин показывать, конечно, не собирался, как и называть изменения в федеральном законодательстве, ради которых якобы собрали владельцев ЛПХ. Чиновник предоставил слово представительнице своего департамента, в выступлении которой участники уловили главное: уже много лет места на ярмарках предоставляются бесплатно, все это время издержки нес бюджет города Орла…

Далее речь пошла о скоропортящихся товарах и холодильном оборудовании, которое, как догадались крестьяне, теперь никого не устраивает, и начались выкрики из зала:

– Мы 50 тысяч отдали!

– У нас холодильное оборудование в кредите! Что – главе администрации мне принести этот холодильник?

Представитель департамента пояснила:

– Наши продавцы должны соблюдать условия реализации, поэтому было разработано и совместно с органами местного самоуправления внесено изменение. В данном постановлении сказано, что торговля мясом полностью не запрещается, она разрешена с использованием специального автотранспорта, это не только тонары…

При слове тонары у продавцов началась истерика.

– У нас нет денег на тонары!

– У меня один вопрос: у меня есть холодильное оборудование, я могу стоять на ярмарке? Меня вы знаете, я торгую на «Чайке», у меня всегда все в холодильнике. «Молочка». Если вся продукция будет в холодильнике. Есть витрина, всегда подключены генераторы…

Слово взяла советник главы администрации Орла Валентина Тишина:

– Мы провели мониторинг, 22 витрины на все 4 ярмарки (162 хозяйствующих субъекта). Из них 6 витрин подключены, термометры не показывают ту температуру, которая должна быть. В феврале в постановление внесено изменение, что с 15 апреля по 15 октября скоропортящейся продукцией нельзя торговать без холодильного оборудования, без холода при температуре выше плюс 8 градусов, летом – 20-30 градусов, вы прекрасно знаете, что мясо на столах, на картонках, на грязных тряпках-подложках, я сама видела…

– Не у всех!

– У 70 процентов!

– Зачем вы так говорите?

Тишина:

– Когда мы вам задаем вопрос, ну что же вы так торгуете, вы говорите: «Создайте нам условия». Мы не можем вам создать таких условий на ярмарке. В пыль и 30-градусную жару. У нас кроме ярмарок выходного дня, которые есть, они будут работать, и все будут торговать там, кроме скоропортящихся товаров…

– На рынки ходить никто не будет!

Тишина:

– Для вас есть универсальная ярмарка «Народная», 172 торговых места, вам могут дать оборудование, можете брать и свое оборудование, на Лескова 120 торговых мест, там прекрасно, вы знаете, можно торговать. На Центральном рынке нашем у нас 126 торговых мест, на «Ресур-развитии»…

– Погасите мой кредит! И возьмите меня на работу!

– Скоропортящейся продукцией можете торговать в этот теплый период. А с 15 октября – на ярмарки!

– Молоко вам привезти? Детей вам привезти с 15 апреля по 15 октября? Я детей своих привезу к вам на лето!

– Те, кто покупает у вас молоко на этих ярмарках, купят у вас и на тех ярмарках, где вы будете торговать. И санузлы есть, и есть, где руки помыть, это совершенно разные условия!

– Все наши клиенты на ярмарках!

– Вам два миллиона, которые выделяют на ярмарки, не хватает, на что не хватает?

Тишина:

– Мы не знаем, кто вам что сказал и кто что выделяет. На сегодня в городе Орле денежных средств на организацию ярмарки нет!

– Не трогайте нас!

– Мы не услышали от вас, что нам делать, если у нас уже есть холодильное оборудование? У меня оно есть на все количество мяса, которое мы продаем!

«Нам работать негде, мы выживаем на ярмарке!»

В бой вступила президент орловской торгово-промышленной палаты Светлана Ковалева:

– Вопрос первый. Торговля должна быть в рамках законодательства. Мы как институт, который помогает предпринимателям, готовы в этом направлении работать, соблюсти ваш интерес, и чтобы было соблюдено законодательство. Вы вот кричите, а сегодня горел очередной торговый центр…

Крики из зала:

– О чем вы сейчас говорите? Мы торгуем на улице!

– Коллеги, если вам интересно, я буду говорить. Есть федеральное законодательство. Согласно этому я отвечаю на ваши конкретные вопросы. У вас первый вопрос. Стоимость рабочего места. Исходя из затрат, которые мы рассчитали, у нас получается 75 рублей квадратный метр, при минимальной стоимости – 4 квадратных метра. Вы получаете за это услуги: мы будем организовывать ярмарку, чтобы это не было шанхаем, мы будем убирать, чтоб там было чисто, мы будем организовывать биотуалеты…

Из зала:

– У меня вот такой вопрос. Я постоянно на ярмарке не торгую. Я работаю на земле. У меня 270 яблонь с другом на двоих. Картошку, морковку, свеклу я закладываю. Мы знаем свои рабочие места. Занимают их заранее. Мы работаем всего несколько месяцев, чтобы сбыть свою продукцию, не перекупную. Как будет решаться вопрос по местам, именно для сельхозпроизводителей, а не для перекупщиков?

Ковалева:

– Орловским производителям будет дан приоритет. Регистрация до каждой среды, вы должны подать нам заявку.

Из зала:

– Перекупщики и палатку мою утаскивали, для нас мест нет, для них есть.

– Мы распределяем, кто где будет стоять. 10 процентов мест будут социальные места.

Из зала:

– Вопрос: как можно будет торговать мясом и молоком, скажите конкретно?

Валентина Тишина:

– Это тонары, это автолавки, это автомагазины, либо те площадки, их семь…

– У меня кредиты за холодильники…

– Я как могу купить тонар?

– Мы уже купили генераторы по вашему настоянию, может, вы теперь у нас их купите, а мы за счет этих денег купим тонары?

Тишина:

– Вы почти 15 лет торговали бесплатно, ни копейки не платили.

С этими же холодильниками вы можете поехать на те площадки, где есть условия.

– 15 апреля мы приедем на ярмарки, что вы будете с нами делать? Что я должна сделать с коровой, которая доится каждый день? Куда я должна девать молоко?

Я не смогу заплатить кредит в этот месяц!

– Нам работать негде, мы выживаем на ярмарке!

Тишина:

– 50 килограммов творога, который стоит с семи до двух на жаре…

Из зала:

– Еще никто не отравился!

– А что, были жалобы, скажите?

Тишина:

– Были жалобы, когда молоко принесли, и оно свернулось, мы целый месяц разбирались.

– А в магазинах не бывает такого?

– У вас в городе одни красные и белые! Если у нас на ярмарках так плохо, почему же люди идут к нам, не на рынки, где такая температура хорошая, такие же мухи и все остальное?

Тишина:

– Вы ушли с рынков, поэтому люди и пришли к вам, а если вы придете на рынки, там же и они будут.

– Нет, не поэтому!

– На рынке надо торговать каждый день. У меня корова!

Тишина:

– Какой заключите договор, так и будет!

Из зала:

– Люди неделю работают, в выходные дни они приходят конкретно на ярмарку…

– Я плачу налоги – и что? Вы вот так к нам относитесь? Чьи интересы вы защищаете?

«Это всё вранье!»

Парахин, оценив обстановку, сел на своего конька и заговорил о мифическом потоке жалоб:

– У нас на сегодняшний день два потока жалоб. Одни жалуются, что на ярмарках их притесняют и так далее. Но не меньшее количество жалоб от жителей о том, что они покупают продукты непонятно какие.

– Это все вранье!

– Не кричите!

– Не врите!

Парахин:

– Большое количество жалоб от жителей близлежащих районов.

Им мешают жить, мусор, из подъездов сделали туалеты и так далее. Не кричите, дайте сказать. Да, да, да. Есть жалобы, обращения о том, почему на ярмарках отсутствует ветлаборатория. И я хочу сказать: это очень правильно. Теперь по поводу того, что люди не жаловались и так далее, вы знаете, в Кемерово люди тоже ходили веселились! А теперь что – плачут?

Из зала:

– Как вы можете! Замолчите!

Парахин:

– Будем ждать, пока что-нибудь случится? Нет!

Из зала:

– Торговые центры приводите в порядок, чтоб этого не было, что вы к ярмаркам прицепились?

Парахин:

– Прицепились ко всему! У нас производители, с одной стороны, жалуются, что их не пускают в сети, а с другой стороны, очень сильно падают объемы продаж. А почему? А потому, что на ярмарке неучтенка, там черный галимый нал!

Из зала:

– Можно вопрос? Скажите, что случилось в городе Орле и области, что власти передали свои полномочия по организации торговли какой-то организации?

Парахин:

– Объясню, в Орле такого оператора специализированного нет.

Из зала:

– У нас премьер говорит о том, что самый неэффективный собственник – это государство.

Парахин:

– Когда это он говорил?

– Говорил. И у нас получается, что власти города и области расписываются в своем бессилии и не могут организовать. В каждом слове вашего выступления: было неорганизованно, нарушения, так вам и флаг в руки, господа хорошие.

Безопасность – вам и флаг в руки. Вы хотите сказать, что безопасность обеспечит торгово-промышленная палата? Вы что-нибудь знаете про это?

Парахин:

– Про что?

– Про безопасность. Что вы дурачите народ? Работают люди – и слава Богу. Вот вы сказали, что по Приборостроительной вопрос решен, а как решен, вы же не сказали. Что вы сказали – вы ничего не сказали!

Парахин:

– Да вы слушать не хотите!

– Нет, я вас слушаю. Что случилось, что власти города и области не могут организовать ярмарку? Что, семь пядей во лбу у этой дамы, которая сидит?

Парахин:

– А чего это вы так говорите, что они не могут организовать, что они не организовывали?

– Но вы-то не смогли!

– Почему не смогли?

– Я не знаю, почему.

«Людей в нищету всаживают!»

Вновь из зала:

– По федеральному законодательству торговля относится к вопросам местного самоуправления. То есть органы местного самоуправления, совет народных депутатов и городская администрация обязаны организовать эту работу. По закону этим вопросом занимаются муниципальные предприятия. Почему ни одно муниципальное предприятие не сделало эту работу, почему она передается другой организации? Товарищи, которые приезжают к нам и предоставляют свою продукцию, вас город не встречает так, как он должен встречать! Город не создал нормальные условия. Мы видим, что местное самоуправление уничтожается. Почему главы администрации, товарищи Муромский, Усиков, Берников не организовали нормально работу? Вы говорите – рассчитали тариф. Тариф должен быть утвержден советом народных депутатов. Депутаты ушли от этой работы. Правительство области вообще не волнуется о людях. Вы их лишаете места работы. В соответствии с законодательством, это постановление Орловской области с коррупциогенными факторами, это факторы, которые перед исполнителями ставят такие условия, которые он не может исполнить. Конкурс, который был устроен, нарушает закон. Нужно эту работу (организацию ярмарок. – Прим ред.) возлагать на ту организацию, которая подотчетна органам местного самоуправления.

Зал зааплодировал.

Депутат:

– Спасибо. Ведется протокол. Все вопросы будут учтены, но давайте дальше на вопросы.

Из зала:

– Вы сейчас пойдете и получите свою зарплату.

Депутат:

– У меня зарплаты нет.

Из зала:

– А на что же он живет?

– Я предприниматель, как и все вы.

Из зала:

– Они требуют, чтобы мы установили тонары!

– Мы пришли спросить, как нам торговать мясом. Где нам взять тонары и что мне делать 15 апреля?

– Людей в нищету всаживают! Люди как живут: они смотрят, сколько батон хлеба стоит!

– Какие тонары, рабочих мест вообще нет!

Из президиума:

– Сейчас хочет взять слово Роспотребнадзор…

На «сцену» из зала вышел мужчина:

– Тонар стоит 700 тысяч, автомагазин – 1 млн 800. И плюс квадратный метр! Кто из нас, здесь сидящих, это потянет? И почем должно быть мясо тогда? У нас нет таких денег!

– А на рынках кто нас ждет?

Парахин:

– Мы с рынками порядок наведем, если кто-то нарушит свои обязательства…

Из зала:

– Но это уже не ярмарки будут!

Парахин:

– И я лично с вами поеду, и мы с вами разберемся и наведем порядок.

Вице-спикер горсовета Раиса Дубровская:

– Я понимаю, вы выживаете, и город наш выживает. Давайте запишем, что вам больно, запишем, в следующий раз соберемся и обговорим.

«Да кто поверит вашей власти?»

Из зала:

– Вот вы говорите, власти верить, как можно власти верить, вспомните Приборку. Я хожу сюда третий год, власти ничего не сделали хорошего, они говорили, что только МУПу платят 2 миллиона. Хоть одна машина вышла на уборку в этом году? Ни одна. Снег чистили собственными руками. Вы говорили: купите витрины, холодильники, генераторы и будете работать. Говорили-говорили. Я недавно задаю вопрос на ярмарке одной женщине с вашего государственного аппарата. Она говорит: мы вас не заставляли, вы их сами купили. Как мне власти верить? Вот кто поверит власти вашей? Вспомните: Потомского выбирали, губернатор пообещал – вы будете работать на Приборке! Выбрали, через полгода нас начинают оттуда убирать. Обратились к Новикову, еще полгода простояли. И вы говорите, властям верить? Да кто поверит вашей власти?

– Года два назад вы нас собирали, чтобы мы не повышали цены, вы нас очень просили цены сдержать. Купим тонары – цены кто будет держать?

Валентина Тишина:

– Цены вы никогда не держали ниже.

Дубровская:

– И все-таки давайте запишем вопросы. Итак. Нужны рабочие места. Рабочие места. Мы записываем. Что еще волнует? Отменить тонары. Будем думать, что можно, что нельзя.

Депутат:

– Не галдите, пожалуйста, а?

Из зала:

– Я торгую, у меня два холодильника, два генератора, если я третий холодильник куплю, возможна реализация без тонаров?

Тишина, неожиданно:

– Да.

– Спасибо.

Ковалева:

– Можно мне минуту вашего внимания. Мы готовы выработать лучшие условия для вас. Вы думаете, я здесь сижу, мы будем на вас деньги зарабатывать? Наша задача – развивать, чтоб ушли перекупщики. Давайте напишем письмо коллективное, что вы готовы соблюдать санитарные нормы. Вам сказали, если в холодильниках, сможете торговать. Ваши чаяния… Будем. Я вам скажу, сегодня Спецавтобаза нам выставила счет – 6 миллионов за обслуживание биотуалетов.

Из зала:

– Дайте мне 6 миллионов, я вам их вымою!

Представитель ТПП Татьяна Куницына:

– Наша задача – реализовывать качественный товар по санитарным требованиям, зонацию будем менять, все будет четко регламентировано…

Из зала:

– Поймите, не один-два дня нужно, чтобы клиентов сделать!

– Место будет стоить 300 рублей без машины? Я торгую морковку, картошку. Сколько мне нужно морковки, чтоб я могла эти 300 рублей отбить? А еще машина, машина 500 рублей или как?

Куницына:

– Мы не с потолка это берем. Это все рассчитывается экономически, на вас никто не собирается зарабатывать. Спецавтобаза просит 6 миллионов.

Из зала:

– Я не буду ходить в туалет! Ну дайте мне 6 миллионов! У меня нет никакого мусора.

Куницына:

– Обслуживание санитарных требований, биотуалеты…

Из зала:

– Ну не 6 миллионов!

Тишина:

– Никто вас обдирать не собирается! Не переживайте – все в пределах разумного!

Из зала:

– Я сколько должна на горбу принести морковки, чтобы сходить в туалет?

Тишина:

– Значит, вы будете платить меньше – не переживайте.

Мы все переживаем, стоим и переживаем.

Тишина:

– У нас есть Роспотребнадзор, и сейчас Ирина Ивановна скажет вам, какие штрафы вам грозят.

– Добить решили!

Шум, аплодисменты. Люди начинают расходиться.

Представитель Роспотребнадзора Ирина Обухова:

– При наличии холодильного оборудования торговля разрешена.

Из зала с недоумением:

– В торговый отдел я звонила, и нам сказали: нет, категорически, какая может быть холодильная камера.

Обухова:

– Условия хранения вы знаете. Вы по-прежнему работаете в прежнем режиме, никаких изменений на этот счет нет.

Парахин:

– Вот я посмотрел документы, сравнил с постановлением, тут какое-то несколько разночтение есть. Давайте мы этот пункт постановления, если мы вот тут запятая, а мы поставим и в холодильном оборудовании, и мы вносим коррективы в постановление, и все будет законно.

Из зала:

– Так, значит, можно торговать с нашим холодильным оборудованием! К чему все это было тогда?!

– Получается, что рабочее место вместе с машиной будет стоить 700 рублей – 1000 рублей?

– Стоянка 300 рублей за несколько часов? Да в городе обычная стоянка в сутки стоит 60 рублей!

– На рынках аренда 200 рублей в день! А мы должны тысячу платить?

Назовите арендную плату на ярмарках в Москве, Санкт-Петербурге! За шесть миллионов я манипулятор приобрету и сам буду мыть туалеты. Почему так дорого, почему конкурс на эту услугу не проводился? Нельзя было, почему?

Итак, «компетентные» чиновники, состряпавшие изменения в действующее постановление, внезапно на встрече с владельцами ЛПХ обнаружили, что одна из поправок нарушает права производителей. Хотя в этом они и не признались, но пообещали исправить, чему мы, кстати, не очень верим. Поэтому просим региональное УФАС обратить внимание на данное «законотворчество» областного департамента.

Предложенные расценки на ярмарочную торговлю в Орле также вызывают вопросы.

Подготовила Наталья Зарубина

Из ПостановленияПравительства Орловской области от 15.02.2018 № 66

«О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 5 марта 2011 года № 68 «Об утверждении Порядка организации деятельности ярмарок на территории Орловской области»

В перечень товаров, продажа которых запрещена на ярмарке, дополнительно включены скоропортящиеся мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, рыботовары в теплый период года с 15 апреля по 15 октября при температуре воздуха выше + 8 °C (за исключением организации продажи обозначенных товаров из специализированных автотранспортных средств (автоприцепов, автолавок, тонаров), оснащенных холодильным оборудованием (холодильниками для хранения товара и холодильными прилавками (витринами) для выкладки и реализации).

Исключено положение, согласно которому предоставление торговых мест на ярмарке выходного дня (тематической ярмарке) осуществлялось организатором ярмарки (администратором ярмарки) на бесплатной основе для российских, в том числе региональных, товаропроизводителей продовольственных товаров, сельхозтоваропроизводителей, организаций потребительской кооперации, осуществляющих торгово-закупочную деятельность в сельской местности, граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством, осуществляющих продажу товаров собственного производства, а также граждан, в случаях предъявления справки органов социальной защиты населения о признании их малоимущими.