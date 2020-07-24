У жителей Наугорки в кранах может появиться чистая вода вместо ржавой мути

Жители некоторых многоэтажек микрорайона «Наугорский» на протяжении нескольких лет жалуются на плохое качество воды. Все дело в том, что ранним утром и поздним вечером, когда большинство семей дома, из их кранов течет вода непотребного цвета. Это касается не всех домов и даже не всех подъездов. Однако, проблема имеет место быть. В кабинете мэра собрали все стороны, задействованные в этом процессе: руководство управляющей компании и руководство собственника скважины, из которой осуществляется подачи воды, а также «Орелводоканал».

Промывки труб дают лишь временный эффект, убежден генеральный директор «Орелводоканала» Василий Иванов.

— Причина грязной воды в этом микрорайоне в большом количестве железа, — считает Василий Васильевич. — По некоторым жалобам жильцов этого микрорайона мы выезжали. Визуально вода была прозрачной, при этом содержание железа 0,43 и выше, при нормативе 0,3, а это верхний предел. Разбираться необходимо с водозабором.

По мнению представителя собственника скважины Валерия Антонова, некачественная вода бывает из-за брошенных сетей, которые находятся на территории микрорайона.

— Два наших подземных резервуара промываются, — вторит ему коллега. — Этому свидетельствует фото/видео фиксация, которую делаем во время промывки.

Собственнику скважины необходимо провести мероприятия по понижению железа – два месяца на решение проблемы ему дано решением суда, который недавно разобрал все по полочкам и встал на сторону жителей.

Со своей стороны и город решил максимально помочь жителям Наугорки. Как отметил сити-менеджер Александр Муромский, у Орле есть все шансы попасть в федеральную программу «Экология», в рамках которой муниципальное образование получает субсидию на реализацию крупных, масштабных инвестиционных проектов, направленных на модернизацию водоснабжения. Все подробности – что и как планируют делать для улучшения водоснабжения – читайте с ближайшем номере «Орловской среды».