У жителя г. Ливны изъяли 7,5 кг конопли и марихуаны

Полицейские изъяли из незаконного оборота крупную партию конопли и марихуаны.

Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Ливенский» поступила оперативная информация о том, что житель города Ливны 1991 года рождения незаконно хранит наркотики растительного происхождения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий информация подтвердилась.

В гараже 28-летнего жителя г. Ливны полицейские обнаружили части растений, а также измельченную субстанцию. Исследование показало, что это конопля и марихуана. Общая масса запрещенного к обороту вещества составила более 7,5 килограмма.

В беседе с полицейскими гражданин пояснил, что собрал дикорастущие растения и хранил их для личного потребления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.