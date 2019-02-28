У жителя г. Новосиль изъяли пистолет ТТ и более 650 боеприпасов времен войны

В Управление уголовного розыска УМВД по Орловской области поступила информация, что житель г. Новосиль незаконно хранит огнестрельное оружие.

В гараже, принадлежащем местному жителю 1959 года рождения, полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет марки «ТТ», четыре боеприпаса к нему, а также порядка 650 боеприпасов времен ВОВ к другому оружию.

Согласно заключению эксперта-криминалиста, пистолет марки «ТТ», патроны к нему, а также более сорока боеприпасов времен Великой Отечественной войны оказались пригодны для производства выстрела.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.