28 февраля 2019



У жителя г. Новосиль изъяли пистолет ТТ и более 650 боеприпасов времен войны

В Управление уголовного розыска УМВД по Орловской области поступила информация, что житель г. Новосиль незаконно хранит огнестрельное оружие.
В гараже, принадлежащем местному жителю 1959 года рождения, полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет марки «ТТ», четыре боеприпаса к нему, а также порядка 650 боеприпасов времен ВОВ к другому оружию.

Согласно заключению эксперта-криминалиста, пистолет марки «ТТ», патроны к нему, а также более сорока боеприпасов времен Великой Отечественной войны оказались пригодны для производства выстрела.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 28 Фев 2019 в 12:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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