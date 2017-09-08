У жителя Орловской области изъяли более трех тонн этилового спирта

Сотрудники полиции выявили факт незаконного хранения более 3 тонн этилового спирта жителем Орловской области.

Следственной частью Следственного Управления регионального УМВД возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник, являясь фигурантом уголовного дела, возбужденного весной 2017 г. по признакам преступления, предусмотренного п. а, б ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», продолжил  незаконную деятельность.

В ходе проведения предварительного расследования и оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Управления уголовного розыска регионального УМВД совместно с коллегами из УФСБ России по Орловской области был выявлен факт незаконного хранения данным гражданином этилового спирта в крупном размере. Так, с декабря 2017 г. по 18 января 2018 г. мужчина, не имея лицензии на данную деятельность, незаконно закупил, перевез и хранил на территории частного домовладения в Орловском районе этиловый спирт объемом свыше 3 тонн. Жидкость была разлита в 18 пластиковых бочек. Обнаруженный алкоголь изъят.

По данному факту Следственной частью Следственного управления регионального УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3. «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 25 Янв 2018 в 13:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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