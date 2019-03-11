11 марта 2019



Убийство 80-летнего пенсионера в Малоархангельском районе раскрыто по горячим следам

7 марта 2019 года в деревне Кобзево Малоархангельского района в частном доме было обнаружено тело 80-летнего хозяина жилища с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Благодаря слаженным действиям следователей и оперативных сотрудников преступления удалось раскрыть по горячим следам в течение суток.

В этот же день был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 51-летний односельчанин потерпевшего, который под тяжестью предъявленных улик сознался в содеянном и пояснил, что жестоко избил и ограбил потерпевшего после совместного распития спиртных напитков.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 11 Мар 2019 в 13:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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