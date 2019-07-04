Убийство пенсионерки в Мценском районе раскрыто в кратчайшие сроки

В кратчайшие сроки раскрыто убийство жительницы Мценского района, совершенное в условиях неочевидности.

Как сообщает СУ СК по Орловской области, тело 72-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 27 июня 2019 года. Пенсионерку убили у нее дома.

3 июля 2019 года был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался бывший сосед потерпевшей, страдающий психическим заболеванием, который под тяжестью предъявленных следователем улик сознался в содеянном и пояснил, что совершил убийство женщины на почве личных неприязненных отношений.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.