4 июля 2019



Убийство пенсионерки в Мценском районе раскрыто в кратчайшие сроки

В кратчайшие сроки раскрыто убийство жительницы Мценского района, совершенное в условиях неочевидности.

Как сообщает СУ СК по Орловской области, тело 72-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 27 июня 2019 года. Пенсионерку убили у нее дома.

3 июля 2019 года был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался бывший сосед потерпевшей, страдающий психическим заболеванием, который под тяжестью предъявленных следователем улик сознался в содеянном и пояснил, что совершил убийство женщины на почве личных неприязненных отношений.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

 

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Опубликовано 04 Июл 2019 в 12:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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