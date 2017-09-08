Убийца ветерана войны приговорен к длительному тюремному сроку

Житель Орловского района приговорен к длительному сроку лишения свободы за убийство ветерана Великой Отечественной войны.

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 23-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «в», «и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений), ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение чужого имущества).

Следствием и судом установлено, что 29 марта 2017 года в деревне Казначеево Орловского района осужденный, находясь в доме своего соседа – 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны, на почве личных неприязненных отношений причинил ему телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. После совершенного преступления, злоумышленник спрятал тело старика в лесополосе, а дом поджёг.

Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции преступление было раскрыто в кратчайшие сроки.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 31 Янв 2018 в 14:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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