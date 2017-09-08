Убирать набережные Оки и Орлика будет «Спецавтобаза»

Муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию и уборке набережных Оки и Орлика будет заключен с МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».

Предприятие стало единственным участником открытого конкурса. Рассмотрение заявки состоялось 12 января. Цена контракта — 5 млн 700 тыс руб. Он будет действовать до конца 2018 года.

Площадь твердого покрытия набережных составляет около 39 тыс. кв. м, площадь откосов — более 25 тыс кв.м, сообщает администрация Орла.