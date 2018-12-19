«Убивать» людей или все-таки лечить их?»

№43 (536) от 19 декабря 2018 г.

Орловская область вошла в число регионов, где зафиксирована наибольшая смертность от онкологических заболеваний и болезней системы кровообращения. При этом в целом по стране эти показатели улучшаются.

Впереди России всей

О регионах, где основными причинами смертности населения являются рак и сердечно-сосудистые заболевания, высказалась зампред правительства РФ Татьяна Голикова на недавнем семинаре с участием руководителей законодательных органов государственной власти субъектов РФ.

– Наиболее социально значимые заболевания, дающие максимальный вклад в смертность – это болезни системы кровообращения и новообразования. Отмечу, что наибольшая смертность по болезням системы кровообращения сегодня фиксируется в Пензенской, Владимирской, Орловской, Новгородской, Псковской областях. По новообразованиям – в Псковской, Тверской, Тульской, Орловской областях и городе Севастополе, – подчеркнула Голикова.

Также вице-премьер особо отметила, что наибольшие показатели смертности по онкологии и болезням системы кровообращения фиксируются в один и тех же регионах:

– И смертность по болезням системы кровообращения, и по онкологии – регионы повторяются. Это на самом деле очень серьезные показатели, над которыми нужно очень серьезно работать.

Общеизвестно, что серьезная работа над предупреждением, к примеру, заболеваний сердечно-сосудистой системы включает не только рекомендуемую адекватную физическую нагрузку; здоровое рациональное питание, минимизацию стрессовых воздействий на организм, отказ от вредных привычек, это еще и регулярное обследование состояния сосудов и сердца. Имеют ли сельские жители нашего региона возможность полноценно обследоваться, в том числе на наличие онкологических заболеваний? Достаточно ли «узких» специалистов на селе? Очевидно, что нет. Отсюда и высокая смертность населения. Медицинская помощь становится все более недоступной для жителей орловской глубинки.

«Нам больница нужна»

Как ответственные орловские чиновники «работают» над «социально значимыми» и менее значимыми заболеваниями сельского населения, мы можем убедиться на примере Должанской центральной районной больницы, где

в конце ноября объявили о массовых увольнениях медперсонала. А в середине декабря появилась информация о планируемой реорганизации Должанской ЦРБ путем присоединения к Ливенской. Как сообщили местные СМИ, под сокращение попали двадцать медработников, причем увольняли людей с особым цинизмом: к примеру, операционным медсестрам предлагали ставку уборщиц в фельдшерско-акушерских пунктах с зарплатой 1700 рублей. При этом изначально причиной сокращения штата называли кредиторскую задолженность ЦРБ.

Позже чиновники департамента здравоохранения заявили, что под сокращение попадает меньшее количество работников, и обосновано оно «уменьшением количества прикрепленного населения».

Информацию о возможном присоединении Должанской больницы к Ливенской озвучил глава Должанского района Владимир Марахин на заседании комитета облсовета по здравоохранению 13 декабря.

Видимо, один из самых отдаленных районов Орловской области с сокращающимся «прикрепленным» населением новый специалист в сфере здравоохранения, прибывший в Орел из Белгорода и назначенный руководить профильным департаментом, Иван Залогин решил и вовсе списать со счетов.

Итак, глава Должанского района Владимир Марахин открыто заявил о возможной реорганизации центральной районной больницы путем присоединения ее к Ливенской. Эта инициатива, по его словам, исходит от департамента здравоохранения:

– Присоединят к Ливенской больнице, и что? Нам сказали, что и у неё финансовое положение не очень. Я не пойму цель этой реорганизации: «убивать» людей или все-таки лечить их? Могу сказать одно, нам больница нужна. Мы будем за неё бороться. И есть два варианта: либо департамент здравоохранения наводит порядок, либо пусть отдадут эти полномочия району, – высказал свое мнение Марахин.

О чем не слышал Залогин

Если по каким-то причинам Иван Залогин не в курсе майского указа президента РФ Владимира Путина, то напомним ему основные цели по направлению «Здравоохранение». Это снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей);

ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;

обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.

Направления, на которые стоит обратить особое внимание: доступность и качество первичной медико-санитарной помощи; предупреждение заболеваемости и защита прав пациентов. Иными словами, каждый гражданин, который проживает в Российской Федерации (и в Должанском районе Орловской области тоже) имеет право на доступную медпомощь и в целом на надлежащее медобслуживание, направленное на предупреждение заболеваний.

Как департамент здравоохранения Орловской области намерен реализовывать право граждан на доступную и квалифицированную медпомощь? Путем реорганизации центральных районных больниц? Заставляя больных людей преодолевать десятки (от Долгого до Ливен) или сотни километров (от Долгого до Орла – около двухсот км), чтобы попасть на прием к нужному врачу? Как быть с экстренными или тяжелыми больными?

Напомним, перед выборами губернатора Орловской области тогда еще врио главы региона Клычков приписывал к числу своих особых заслуг детальное ознакомление с проблемами сельских районов области. Он предлагал гражданам поучаствовать в формировании некой стратегии развития муниципальных образований. Подразумевалось, что граждане выскажут свои пожелания по улучшению жизни на селе, и они войдут в основу «стратегии». Хочется спросить у Андрея Евгеньевича, кто-нибудь из жителей Должанского района высказывался тогда о необходимости реорганизации центральной районной больницы в связи с «уменьшением количества прикрепленного населения»? Или «прикрепленное население» голосовало за то, чтобы его лечили, а не «убивали»?

Наталья Зарубина

Из интервью Ивана Залогина телеканалу «Первый областной» (прямой эфир, ноябрь 2018 г.):

– За то время, что я работаю, я познакомился как с общегородской сетью, с ведущими областными учреждениями, и сейчас знакомлюсь с центральными районными больницами. Основные приоритеты у нас – это оказание первичной медико-санитарной помощи, это и ФАПы, и поликлиники, и амбулатории. Упор делаем на оказание помощи онкобольным, мы работаем в этом направлении. Также по оказанию помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это три таких основных направления, над которыми мы сейчас работаем.

Обращение к Залогину в прямом эфире Первого областного:

– Это Корсаковская ЦРБ. Фельдшер скорой помощи. В апреле наш главврач уволился. У нас в данный момент нет врачей. Приезжают из Мценска на час-два и уезжают. И остается одна «скорая» на весь район. Как нам дальше жить, как существовать и как работать?

Залогин:

– Я планирую на следующей неделе приехать в район, пообщаться с главой района. Все последние месяцы, когда произошли определенные кадровые изменения, фактически патронаж осуществляется силами и средствами специалистов Мценска. Исполняющий обязанности главврача – это доктор из Мценска. Есть определенные проблемы. Я думаю, при выезде мы с вами пообщаемся.

Залогин о Должанской ЦРБ:

– Никто ничего не собирается делать во вред жителям района. Но иногда какие-то кадровые моменты, они происходят. В целом, к сожалению, особенно в центральных районных больницах, и во многих учреждениях, есть определенные проблемы. И в некоторых есть проблемы с раздутыми штатами.