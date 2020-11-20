Уборка кладбищ в Орле постепенно налаживается

С октября 2020 года и по настоящий момент бригады ИП Стерликова вывезли с кладбищ Орла 1 774 кубометров мусора, в том числе 580 кубометров — за последние три недели. Напомним, согласно муниципальным контрактам, подрядчик убирает семь городских кладбищ. Сейчас сбор и вывоз мусора продолжаются — контракт с ИП Стерликова действует до 30 декабря 2020 года. Между тем, при осмотре было установлено, что всего на кладбищах скопилось порядка 5-6 тысяч кубометров отходов не попадающих в категорию ТКО. Это причина многолетнего недофинансирования данного вида работ, — отметили на заседании профильного комитета горсовета.

В пресс-службе горадминистрации добавили, что содержание кладбищ, которое лежит на плечах управления коммунальным хозяйством Орла, включает в себя и другие виды работ. Так, уже другой подрядчик ИП Пупонин обезопасил территории захоронений от 15 сухих деревьев и вывез пять упавших. Контракт с ним действует до 30 декабря 2020 года.

Замначальника управления городского хозяйства Александр Филатов рассказал, что в этом году появились новые 28 бункеров и 23 контейнера. Старая контейнерная площадка на Крестительском кладбище отремонтирована, а на Троицком и Крестительском кладбищах обустроены две и одна площадки соответственно.

В рамках целевой программы отремонтировали и благоустроили девять воинских захоронений. Здесь выполнены покраска и ремонт ограждений, помывка памятников и стел, обновление надписей, посадка цветов. Ещё шесть военно-мемориальных объектов были отремонтированы и благоустроены в рамках муниципального контракта по содержанию кладбищ.

Особое внимание Александр Филатов обратил на то, что в 2020 году содержание общественных кладбищ Орла осуществляется в условиях острого дефицита бюджета. Потребности в финансовых средствах составляют 22 млн рублей, а лимиты в этом году — всего 9,8 млн рублей. В проект бюджета города Орла на 2021 год направлены предложения о выделении денежных средств на содержание кладбищ в размере 20 млн рублей. Планируется, что публичные слушания по бюджету состоятся 9 декабря 2020 года в большом зале администрации Орла.