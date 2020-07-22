Уборка началась. Каким будет хлеб?

№26 (605) от 22 июля 2020 г.

В Орловской области стартовала жатва хлебов. 13 июля руководитель регионального департамента сельского хозяйства Александр Шалимов доложил губернатору области об ожидаемом рекордном урожае зерновых.

Итак, об орловских «рекордах». Хозяйствам всех категорий предстоит убрать более

940 тыс. гектаров зерновых, зернобобовых и крупяных культур, что почти на 44 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. Из ранее озвученных планов губернатора и его помощников по АПК следует, что регион вплотную приблизился к валовому сбору зерна в 4 млн тонн.

О том, что «зерно – основная наша культура», мы уже слышали от зампреда по АПК Сергея Борзенкова. Поэтому попробуем разобраться, из зерна каких культур планируется собрать рекордный урожай-2020, а самое главное – каким будет качество этого урожая.

По пять тонн зерна — каждому!

В текущем году в Орловском регионе ставка сделана именно на зерновые культуры, которые занимают 944 тыс. га. Рекордно большая площадь «отдана» пшенице: озимая посеяна на 456,5 тыс. га и яровая – на 101,6 тыс. га. Впервые за последнее десятилетие именно пшеница является доминирующей культурой в севообороте, она занимает 42,6 % от общей площади посевов.

Тем временем ряд регионов страдает от засухи: в прессе уже сообщается об уменьшении почти на треть валового сбора зерновых на юге страны; в Алтайском крае с 10 июля официально введен режим чрезвычайной ситуации, подтверждена гибель посевов на 90 тыс. га. От жесточайшей засухи страдают и уральские регионы. Казалось бы, орловским производителям и карты в руки: в этом сезоне природа не обделила Орловщину теплом и осадками, так что в валовом выражении урожай пшеницы ожидается неплохой. Вопрос в другом: удастся ли собрать зерно высокого качества?

До сих пор чиновникам АПК не удавалось организовать уборку и доработку зерна в сжатые сроки даже с меньших площадей, что позволило бы получать исключительно продовольственное зерно 3 класса. Именно из такого зерна должна изготавливаться хлебопекарная мука. Но, к сожалению, до сих пор в магазинах области, особенно сельских, чаще встретишь хлебобулочные изделия из муки общего назначения. Такой хлеб не только имеет сомнительные вкусовые качества и содержит множество химических добавок, на вторые-третьи сутки он начинает портиться и покрывается плесневыми грибами.

Получается, что жители области, где «на душу населения» производится почти по 5 тонн зерна, не достойны есть качественный хлеб? Для аграрного региона задача повышенной сложности из 2,2 млн тонн планируемого урожая пшеницы набрать 80-100 тыс. тонн для производства высококачественной муки? Трудно в это поверить, но именно так и обстоят дела в аграрном секторе области.

По предварительной оценке качества зерна урожая 2019 года, полученной на основании результатов лабораторных испытаний проб зерна специалистами испытательной лаборатории Орловского филиала Россельхозцентра, качество собранной пшеницы в Орловском регионе было хуже, чем, к примеру, в Липецкой, Белгородской и ряде других областей центрального Черноземья. Более 80% зерна пшеницы фактически соответствовало кондициям фуражного, 4 и 5 классов.

Только за первое полугодие 2020 года специалистами Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям прекращено и приостановлено действие 40 деклараций о соответствии на 163,6 тыс. тонн зерна. Установлено, что 240,8 тыс. тонн зерна хранилось в условиях, не обеспечивающих безопасность и сохранность его потребительских свойств; 3,8 тыс. тонн зерна выпущено в обращение без оформления деклараций; 49,02 тыс. тонн зерна не соответствовало требованиям нормативных документов: по показателям качества – 15,56 тыс. тонн, по безопасности – 9,87 тыс. тонн и 23,587 тыс. тонн – по фитосанитарному состоянию.

Почему исчезает рожь

Озимая рожь – источник полезной муки для хлебопечения — в текущем году размещена на чуть более 1,7 тыс. га. Очевидно, что этого количества для добросовестных местных хлебопеков будет недостаточно, им опять придётся рассчитывать на привозную ржаную муку.

К слову, в прошлом году Россия впервые импортировала рожь из-за рубежа. В конце декабря «Центр агроаналитики» Минсельхоза РФ отмечал, что урожай ржи в России стал минимальным с 1965 года, и наша страна была вынуждена возобновить импорт ржи после трехлетнего перерыва. По данным ФТС, в 2019 году импорт ржи показал стремительный рост: с июля по декабрь он составил 16,08 тысячи тонн (на 3,6 миллиона долларов). Основными странами-поставщиками ржи в Россию стали Латвия, Эстония и Польша. Статистика таможенной службы также зафиксировала ввоз этой культуры в РФ в январе 2020 года. Импорт в этом месяце составил 10,3 тысячи тонн (на 1,9 миллиона долларов).

Однако мы не удивимся, что даже при таком дефиците ржи у орловских товаропроизводителей могут возникнуть проблемы с её сбытом. Отдельным хлебопекам, продолжающим печь серый хлеб из муки общего назначения, лишние расходы на качественное зерно ржи ни к чему. Парадоксально, но факт: департамент сельского хозяйства Орловской области не координирует взаимодействие сельхозтоваропроизводителей и переработчиков, иначе этот вопрос был бы уже решен.

К профильному департаменту есть и другие вопросы. К примеру, чем обосновано перенасыщение севооборотов той же пшеницей? По данным эксперта зернового рынка, руководителя зернового направления ИКАР Олега Суханова, в ходе инспекции полей зерновых регионов Центра и Поволжья на 13 июля 2020 года наряду с положительными моментами — достаточно высокой биологической урожайностью, отмечены и крайне негативные: септориозы и корневые гнили, значительная полёглость хлебов. Учитывая характер погоды текущего сезона, отмеченные также случаи проявления фузариоза могут отрицательно сказаться на качестве зерна, сделать его непригодным не только для хлебопечения, но и для использования на корм скоту из-за накопления микотоксинов.

В данном случае попытки аграрных чиновников списать плохое качество зерна на погодные условия будут несостоятельными хотя бы потому, что степень насыщенности зерновых в севообороте непозволительно высока. По этой причине болезни растений контролировать невозможно.

От систематического контроля и регулирования использования пашни с целью сохранения ее плодородия и здоровья департамент сельского хозяйства также устранился. Всё списывается на рынок, который сам себя должен регулировать: что и когда сеять, какого качества продукцию выпускать.

Количество в ущерб качеству

В разгар эпидемии коронавируса губернатор региона Андрей Клычков с помпой провёл Шатиловский День поля. Однако не только сортов, выведенных на Шатиловке и во ВНИИ ЗБК, но даже культур, селекцией которых занимаются эти учреждения, в области с приходом самого Клычкова и его помощников по АПК Сергея Борзенкова и Александра Шалимова становится всё меньше.

Посевы зернобобовых культур с 2017 по 2020 год сократились почти вдвое, с 74,1 тыс. га до 38,2 тыс. га. Впервые при губернаторе Клычкове Орловская область выпала из списка топ-10 регионов страны – крупнейших производителей гороха, так и не сумев эффективно заменить эту культуру соей.

Гречихи в 2017 году в Орловской области было посеяно 106 тыс. га, в 2020 – 53 тыс. га – ровно вдвое меньше. Разве не орловские чиновники обещали Минсельхозу РФ увеличить посевы ценной диетической культуры, чтобы ликвидировать возникший во время эпидемии коронавируса дефицит гречневой крупы?

Зато в текущем году крупные сельхозтоваропроизводители, к примеру, компания «Мираторг» и некоторые другие, увеличили посевы кукурузы на зерно за счет снижения зернобобовых. С точки зрения валового сбора объём зерна получится большой, но вопросы к соблюдению севооборотов, недопущению ухудшения фитосанитарной ситуации на полях, накопления фузариозов, ведущих к порче зерна и сохранению инфекции в почвах, остаются. Разве это кого-то смущает? Кукуруза вместе с пшеницей может обеспечить политические дивиденды не только аграрным чиновникам, но и губернатору Клычкову, радеющему за «Мираторг» больше, чем за все сельское хозяйство области вместе взятое. Эту высокоурожайную культуру подобным холдингам свойственно убирать не при её оптимальной влажности, а при влажности в два раза большей, закладывая её на корм в траншеи и полиэтиленовые мешки. Кто после этого будет разбираться в фактическом весе собранного зерна? Главное – полученная валовка, без привязки к качеству.

До белых мух

О том, что с имеющейся техникой нашим хозяйствам придется вести уборку зерновых до белых мух, Александр Шалимов в своем докладе почему-то умолчал. Внимательно изучив доклады аграрных чиновников о готовности к уборке за последние годы, можно сделать интересные выводы: оказывается, растущее ежегодно и «рекордно» количество зерна в Орловской области можно убирать и перевозить практически не меняющейся по численности техникой, более того, его можно размещать в имеющихся складских ёмкостях и элеваторах, хотя их дефицит отмечается ежегодно.

Чисто математический расчет любого заставит усомниться в цифрах, прозвучавших в докладе руководителя регионального АПК губернатору. Очевидно, что 2315 комбайнов недостаточно, чтобы убрать все зерновые колосовые и зернобобовые культуры в положенные 3-4 недели с сохранением качества и без потерь в количестве. Как невозможно и разместить планируемые 4 млн тонн зерна на 26 хлебоприёмных предприятиях, мощность единовременного хранения которых составляет 1,7 млн тонн, и в складах сельхозтоваропроизводителей, располагающих собственными мощностями хранения лишь в 1,1 млн тонн.

Получается, чиновники рассчитывают, что один миллион тонн зерна будет вывезен из региона в процессе уборки? Однако для этого потребуется не 2,5 тыс. единиц собственных грузовиков и 250 привлеченных, а гораздо большее их количество. На самом деле расчет в другом: губернатору, никогда не имевшему отношения к сельскому хозяйству, можно называть любые «потолочные» цифры, от которых он придёт в восторг.

Замалчивание проблем ветхого состояния материально-технической базы приемных ХПП, построенных еще в советские годы, отсутствие необходимой сортировально-сушильной базы, зерноуборочных комбайнов, автотранспорта, рост цен на ГСМ, электроэнергию и газ в текущую уборочную кампанию могут привести к самым плачевным последствием, считают специалисты.

Вместо маржи от щедрого урожая, подаренного природой, орловские крестьяне рискуют собрать проросшее зерно низкого качества, продать которое они смогут только по сниженным ценам. А орловские потребители рискуют остаться без качественного хлеба.