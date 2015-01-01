Уборка улицы Ленина в Орле теперь будет многоступенчатой

Уборку улицы Ленина в Орле теперь будут делать в несколько этапов. На первом этапе ступеньки (которых до реконструкции этого заповедного уголка не было) убирают вручную. Как сегодня наблюдал наш корреспондент, весь песок и мусор смывают с боковых частей улицы на центральную при помощи специального аппарата, подающего воду под высоким давлением.

Центр пешеходной улицы будут чистить уже с помощью спецтранспорта. Кстати, хотя большая мойка Ленинской началась еще вчера, вручную этот процесс движется не очень быстро. К середине второго дня уборки мойщики не добралась даже до «экватора».

 

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Опубликовано 21 Мар 2017 в 15:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 17

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