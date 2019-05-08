8 мая 2019



Участникам акции «Бессмертный полк» напомнили про зонты и воду

В День Победы по улицам города Орла пройдет Бессмертный полк. Шествие начнется в 12.30 с площади Ленина. Начало построения в 12.00. В этом году Бессмертный полк в Орле пройдет по новому маршруту. Колонна будет двигаться от площади Ленина по улицам Максима Горького, 60-летия Октября, Октябрьскому (Герценскому) мосту, улицам Герцена, ул. Московской до сквера Танкистов.

Маршрут Бессмертного полка проходит в том числе и по исторической части города − ул. Московской, здесь шли советские войска, освобождавшие Орел. В этом году протяженность маршрута увеличена на 500 метров по сравнению с прошлым годом (2,9 км) и составляет 3,4 км.

Участники патриотической акции пронесут по улицам фотографии своих родственников-фронтовиков, тружеников тыла, узников фашистских лагерей. Шествие пройдет под музыку военных лет. По всему маршруту движения Бессмертного полка будет организовано музыкальное сопровождение в исполнении оркестров и гармонистов. Завершится шествие в сквере Танкистов. Там организуют выставки оружия и предметов времен Великой Отечественной войны. Также будет работать полевая кухня.

Отметим, что шествие Бессмертного полка запланировано во всех муниципальных образованиях Орловской области. В прошлом году в акции приняли участие более 50 тысяч орловцев.

9 мая прогнозируется дождливая погода, поэтому участникам акции напомнили о необходимости взять с собой зонты либо дождевики. Также людей просили захватить хотя бы маленькую бутылку питьевой воды. Она может понадобиться если не вам самим, то другим участникам шествия.

 

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Опубликовано 08 мая 2019 в 16:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 38

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