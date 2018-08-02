Участники конференции ОНФ предложили оценивать глав регионов и мэров городов по состоянию объектов историко-культурного наследия

Реализацию «майского указа» президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина, в котором он поручил укреплять «российскую гражданскую идентичность на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России» обсуждали на межрегиональной конференции ОНФ в Елабуге (Татарстан) эксперты Народного фронта, представители власти и работники культуры. Участники конференции предложили разработать специальную программу «Музеи малых городов» и доработать федеральный закон о меценатстве, чтобы стимулировать бизнесменов спасать памятники культуры. Также, по их мнению, необходимо оценивать деятельность глав регионов и мэров городов по состоянию исторических и культурных объектов.

В общей сложности на мероприятие в Елабуге собрались работники культуры более чем из 20 регионов, всего – свыше 150 человек, работающих в этой сфере, в том числе представители власти. Дискуссии проходили на пяти площадках, каждая из которых была посвящена определенной теме – сохранению историко-культурного наследия, подготовке кадров для учреждений культуры, развитию этой сферы в малых городах и селах, а также поддержке внутреннего туризма и популяризации родного края.

Активисты Народного фронта отметили, что, несмотря на очевидные позитивные изменения, произошедшие в сфере культуры за последние несколько лет, по-прежнему остается проблема территориального неравенства граждан в реализации права на доступ к культурным ценностям.

«Из 433 выставочных проектов, организованных федеральными музеями в малых и средних городах в прошлом году, большая часть – это выставки копий. Из-за слабой материально-технической оснащенности площадок возможности экспонировать оригинальные произведения, например, живопись, графику, изделия из драгоценных металлов ограничены», – отметила эксперт ОНФ, генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова.

Для решения этой проблемы необходимо разработать специальную программу «Музеи малых городов», предусматривающую материально-техническое и ресурсное переоснащение имеющихся музейных площадок в малых городах и исторических поселениях. Это возможно сделать в рамках «Стратегии развития музейного дела», которую предлагается написать Министерству культуры России совместно с профессиональным сообществом. Помимо этого, Министерству культуры РФ необходимо продолжить работу над совершенствованием критериев эффективности федеральных учреждений, в частности музеев.

«Президент обратил внимание на то, что театры юного зрителя и кукольные театры в регионах нужно модернизировать, – рассказал эксперт ОНФ, народный артист России Андрей Соколов. – По данным Минкульта, в нашей стране всего около 130 детских театров. Но не меньше трети из них нуждаются в капитальном ремонте и современном оборудовании. В целом развивать культуру нужно, прежде всего, в селах и малых городах, создавать там музейно-образовательные комплексы. Для этого в федеральном бюджете придется выделить отдельную строку, так как у муниципалитетов на эти цели средств попросту нет».

Артист затронул тему и детского кино – более затратного в своем производстве, чем обычные фильмы, но не приносящего продюсерам и прокатчикам больших доходов. Тем не менее детский кинематограф нужно развивать и поддерживать со стороны государства. Ведь он может помочь в воспитании нового поколения молодых людей.

Эксперты ОНФ также предлагают оценивать глав регионов и мэров городов не только по социально-экономическим показателям и работе ЖКХ, но и по состоянию объектов историко-культурного наследия, находящихся на их территории. «Уровень культуры населения во многом формируется состоянием общественных пространств (дворов, парков, скверов и так далее), от того, насколько комфортно людям там находиться. И здесь нельзя забывать об исторических зданиях, памятниках культуры и архитектуры, которые формируют исторический облик городов и поселков», – подчеркнула Ирина Великанова.

«Чтобы эффективно решить задачи, которые обозначил президент, потребуются немалые финансовые ресурсы. Поэтому нужно активнее привлекать представителей бизнеса к реставрации исторических зданий, сохранению объектов культурного наследия и созданию современных культурных пространств», – считает член регионального штаба ОНФ, генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко. Для этого, в частности, требуется доработать федеральный закон о меценатстве, предоставляя им льготы, в том числе налоговые, чтобы развивать частно-государственное партнерство и стимулировать бизнесменов вкладывать средства в создание новых объектов культуры и реставрацию исторических.

Для того чтобы обеспечить культурные учреждения квалифицированными сотрудниками, предлагается создавать региональные и межмуниципальные ресурсные центры, где будут готовиться (или проходить переподготовку) кадры для социокультурной сферы. А чтобы они затем не уходили в другие сферы и соглашались работать в сельской местности и небольших городах, потребуется разработать стимулирующие меры.

По мнению участников обсуждения, Минкульт РФ и профильные ведомства в регионах должны активнее поддерживать добровольцев и волонтеров, которые помогают сберечь историко-культурное наследие народов России.

«Сегодня мы говорим о культуре не как о комплексе мероприятий, а о ее более высоком, духовном значении, на которое указал наш президент. Это основа для укрепления гражданской идентичности народов России. Для этого, в первую очередь, нужно решать проблемы учреждений культуры на местах, в регионах, обратить на них внимание органов власти и общественности. По итогам сегодняшнего мероприятия будет принята резолюция, в которую войдут предложения участников. А ряд предложений будут направлены в правительство для учета при разработке национального проекта по культуре, который готовится в рамках нового «майского указа» президента», – подвел итог руководитель Исполкома Народного фронта Алексей Анисимов.

Пресс-служба ОНФ